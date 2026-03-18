迈阿密网赛｜黄泽林美国之旅曾创个人最高排名至120位 迈阿密补分失败下回落至123位
更新时间：17:42 2026-03-18 HKT
发布时间：17:42 2026-03-18 HKT
发布时间：17:42 2026-03-18 HKT
香港网球一哥黄泽林（Coleman）的迈阿密之旅提早结束！在周二晚的ATP1000级的迈阿密公开赛的外围赛次圈，跟世界排名63的首号外围赛种籽、秘鲁的贝斯（Mgnacio Buse）斗足1小时46分钟，世界排120的Coleman以2:6、6:3、3:6败阵，无缘正赛，未能重温去年同一个比赛首次杀入32强的美好时光。
去年Coleman以世界排名182获迈阿密发出正赛「外卡」，由128强打起的他一路打出惊喜包括在64强以2:1爆大冷击败当时世界排名14的东道主球手舒尔顿（Ben Shelton)闯入32强；来到今届，世界排120位的他从外围赛打起，先在首圈以2:1反胜英国的宾宁顿钟斯（Jack Pinnington Jones），到周二次圈对贝斯，港将同样开局慢热，先以2:6落后第一盘，第2盘双方一直「保发」，Coleman在中段发力以6:3还以颜色，可惜决胜局未能乘势力追，以3:6败阵，在最新的世界排名，Coleman回落几位至123位。
Coleman上月在香港战败台维斯杯后，即展开5站美洲之旅，包括在佛罗里达州、墨西哥、加州、多明尼加到今站迈阿密，最好成绩是上月德拉海滩公开赛（ATP250）及多米尼加蓬塔卡纳挑战赛（175挑战赛）的8强，世界排名曾于本周初去到个人新高的120位，但在迈阿密提早出局下，排名微跌至123位。。
记者：徐嘉华
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