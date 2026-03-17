Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「世界最性感排球手」Kayla Simmons畅游英伦 伦敦爱丁堡打卡晒靓相

即时体育
更新时间：15:38 2026-03-17 HKT
发布时间：15:38 2026-03-17 HKT

曾被誉为「世界最性感排球手」的卡娜西蒙丝(Kayla Simmons)退役后充当网红，近日飞越大西洋，展开了一趟英伦之旅。她在社交媒体上分享了多张在伦敦及爱丁堡观光的照片，除了游览著名地标，更入乡随俗，亲亲苏格兰高地牛，尽情享受难得的假期。

畅游伦敦地标建筑


从Kayla分享的照片可见，她此行似乎非常享受英国难得的好天气。在伦敦期间，她游览了多个标志性建筑，包括在伦敦塔桥（Tower Bridge）旁享用午餐，以及在大笨钟（Big Ben）下留影。
结束伦敦的行程后，她转往苏格兰首府爱丁堡，参观了宏伟的爱丁堡城堡（Edinburgh Castle），并漫步于充满历史气息的皇家一英里（Royal Mile）。她亦在当地品尝了传统的英式下午茶，体验地道文化。
除了城市观光，Kayla更走进了苏格兰的郊野，与当地特色的高地牛（highland cows）合照，展现其亲近大自然的一面。她将这辑旅游照片分享至Instagram，并配文写道：「本周的风景。」

照片获粉丝大赞

这辑充满阳光气息的旅游照，随即引来大批粉丝留言赞好。「多么精彩的照片！」一位粉丝写道。另一位则留言称赞：「你太可爱了。」亦有不少粉丝称赞她「总是那么美丽」、「令人著迷」。
Kayla Simmons凭借其骄人身材及阳光形象，在社交媒体上拥有极高人气。早前，她便曾分享身穿黄色运动内衣及黑色紧身裤的性感照片，大晒其「S形」曲线，引发网民热议。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
打击乱过马路 网民直击葵芳「战况」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照冲？｜Juicy叮
打击乱过马路 网民直击葵芳「战况」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照冲？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
生活百科
20小时前
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
影视圈
2026-03-16 10:00 HKT
何伯拟认罪，何太则打算不认罪接受审讯。黄巧儿摄
01:17
何伯何太互殴案 何伯拟认罪5.6答辩 官称大机会判监 何太拟不认罪明年2月审 申回内地居住遭拒
社会
5小时前
启德居屋改建开放式厨房 恐涉3大风险「开门见洗手盆」犯风水大忌
启德居屋改建开放式厨房 恐涉3大风险「开门见洗手盆」犯风水大忌
家居装修
10小时前
预约家庭医学门诊全攻略！HA Go手机App 3步预约 网民热议「时地人」4招增成功机率 （附预约教学）
预约家庭医学门诊全攻略！HA Go手机App 3步预约 网民热议「时地人」4招增成功机率 （附预约教学）
生活百科
23小时前
堕楼女生由救护车送院抢救。蔡楚辉摄
珍惜生命｜粉岭16岁女学生校园堕楼 送院抢救
突发
5小时前
星岛申诉王|揭深圳私人影院 卖拍拖感觉 推恋爱套餐 ¥899「热恋期」可接吻
04:18
星岛申诉王 | 揭深圳私人影院卖拍拖感觉 恋爱套餐 ¥1199推情欲飞行棋
放蛇直击
8小时前
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
饮食
2026-03-15 15:31 HKT
汇丰户口5月推新收费 柜位入票及打簿要畀钱 设外币现钞存款费用 即睇边类客可豁免
汇丰户口5月推新收费 柜位入票及打簿要畀钱 设外币现钞存款费用 即睇边类客可豁免
投资理财
2026-03-16 15:40 HKT