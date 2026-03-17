「世界最性感排球手」Kayla Simmons畅游英伦 伦敦爱丁堡打卡晒靓相

曾被誉为「世界最性感排球手」的卡娜西蒙丝(Kayla Simmons)退役后充当网红，近日飞越大西洋，展开了一趟英伦之旅。她在社交媒体上分享了多张在伦敦及爱丁堡观光的照片，除了游览著名地标，更入乡随俗，亲亲苏格兰高地牛，尽情享受难得的假期。

畅游伦敦地标建筑



从Kayla分享的照片可见，她此行似乎非常享受英国难得的好天气。在伦敦期间，她游览了多个标志性建筑，包括在伦敦塔桥（Tower Bridge）旁享用午餐，以及在大笨钟（Big Ben）下留影。

结束伦敦的行程后，她转往苏格兰首府爱丁堡，参观了宏伟的爱丁堡城堡（Edinburgh Castle），并漫步于充满历史气息的皇家一英里（Royal Mile）。她亦在当地品尝了传统的英式下午茶，体验地道文化。

除了城市观光，Kayla更走进了苏格兰的郊野，与当地特色的高地牛（highland cows）合照，展现其亲近大自然的一面。她将这辑旅游照片分享至Instagram，并配文写道：「本周的风景。」

照片获粉丝大赞

这辑充满阳光气息的旅游照，随即引来大批粉丝留言赞好。「多么精彩的照片！」一位粉丝写道。另一位则留言称赞：「你太可爱了。」亦有不少粉丝称赞她「总是那么美丽」、「令人著迷」。

Kayla Simmons凭借其骄人身材及阳光形象，在社交媒体上拥有极高人气。早前，她便曾分享身穿黄色运动内衣及黑色紧身裤的性感照片，大晒其「S形」曲线，引发网民热议。