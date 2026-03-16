中国香港伤残人士体育协会年度颁奖 梁育荣汤雅婷获年度最佳运动员
更新时间：17:16 2026-03-16 HKT
发布时间：17:16 2026-03-16 HKT
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中国香港伤残人士体育协会上周五举行春节联欢晚宴，席间颁发多个运动员奖项，表扬一众残疾运动员在过去一年的卓越表现。其中硬地滚球名将梁育荣与轮椅剑击女将汤雅婷，双双荣膺全年度最佳男、女运动员，实至名归。
残奥「六朝元老」梁育荣，去年在赛场上持续交出亮丽成绩表，更于全国运动会豪取双金，今届获中国香港伤残人士体育协会选为最佳男运动员。他同时入选杰出男运动员，与他一同获奖的还包括羽毛球代表王镇炎、轮椅剑击的邝远兴、草地滚球的唐蔚森及保龄球好手周培坚。女子组方面，夺得最佳女运动员的汤雅婷，近年于轮椅剑击屡创佳绩。同时她与硬地滚球的杨晓林、田径任国芬、草地滚球陈月吕、游泳吴卓恩、乒乓球王愉程及保龄球刘晓真一同获杰出女运动员，展现香港残疾运动的百花齐放。
当晚亦颁发杰出青少年运动员奖项，由田径陈嘉华、轮椅剑击陈㬢、游泳区乐诒、乒乓球彭颖加及保龄球洪家龙夺得。至于表扬非代表队集训队成员积极追求的「曾子修纪念奖」，则由田径廖卓霆及羽毛球张子暄获得。
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