学界手球精英赛｜协恩女将绝杀封后 郑天瑜最后100秒「破网」奠胜 心诚男队相隔9年后再度封王

2025-2026年度全港学界精英手球比赛周日（15日）于马鞍山体育馆上演男女子组的决赛戏码。女子组方面，协恩中学与博爱医院陈楷纪念中学斗到最后一刻，凭借郑天瑜攻入绝杀 一球，助球队以12：11险胜，相隔2届重夺后冠。男子组方面，前两届屈居亚军的基督教香港信义会心诚中学，以22：11，胜顺利天主教中学，相隔9届再度封王。

协恩再与陈楷重逢，但后者表现脱胎换骨，这次成功进入决赛。协恩半场领先7：4。然而陈楷在下半场中段发挥凌厉后劲，进攻端连入三球扳平10：10。战局其后进入白热化。协恩球员郑天瑜在最后100秒成为全场焦点，以一球「射穿大细龙门」奠定胜局，协助协恩以12：11险胜而回，队中的梁华恩赛后获选为最有价值球员。

男子组方面，过去两届屈居亚军的心诚，今次没有再让胜利溜走。面对继2010-11学年后再闯决赛的顺利天主教中学，上半场领先10：4。下半场顺天虽然尝试力挽狂澜，但心诚球员依然手感火热，最终以22：11大胜对手，继2016-17学年后再度封王，一吐9年乌气。