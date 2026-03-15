空手道｜刘慕裳K1罗马站再挫宿敌 豪取国际赛八连霸

继一月的第一站WKF K1超级联赛后，空手道「形」世界一姐刘慕裳（Grace）周日在第2站罗马的决赛，同样对「世二」的日本选手尾野真步，港将跟一月时一样以不失一分之姿以7:0零封对手夺冠，这是两人在过去一年的8项决赛碰头，Grace全部获胜，以不败之身取得国际赛「八连霸」。

去年首次成为年终总排名总冠军及世界冠军的Grace，今季开始可以穿著「金边袍」比赛，这似乎没给予港将任何压力，表现越战越勇。在今仗罗马站，她在小组赛先后击败同组意大利的Carola Casale、葡萄牙的Natacha Fernandes及加拿大的Claudia Laos-Loo，以小组首名跻身8强。

在8强战对东道主、世界排名32的Elena Roversi，Grace手下不留情地以7:0大胜对手，入4强对世界排名第7的日本选手Kiri Mishima。港将这关过得惊险，以4:3仅胜杀入决赛，将再对「宿敌」尾野真步，后者在淘汰赛曾击败日本及西班牙选手。

经过一晚休息后，Grace在决赛跟尾野一样，同样使出「北谷屋良公相君」，裁判一致判Grace胜出，获得清一色7:0的比分夺得冠军；这是两人近一年来连续第8站决赛碰头，胜方都是Grace，这8场胜仗包括一站世锦赛（11月）、一站亚锦赛（5月）、一站世大运（7月）以及5站K1 WKF超级联赛的胜仗，气势一时无两，对今年9月的爱知-名古屋亚运会打下强心针。

记者：徐嘉华