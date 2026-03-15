Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

F1│中东战事影响 巴林沙特两站大奖赛取消

即时体育
更新时间：18:59 2026-03-15 HKT
发布时间：18:59 2026-03-15 HKT

世界一级方程式赛车（F1）官方宣布，由于中东地区持续的战事，经过「审慎评估」后，认为无法安全地举行比赛，决定取消原定于四月举行的巴林及沙特阿拉伯大奖赛。

原定于4月10日至12日在萨基尔（Sakhir）赛道上演的巴林大奖赛，以及一周后在吉达（Jeddah）举行的沙特大奖赛，均已确定取消。

原定于4月10日至12日在萨基尔（Sakhir）赛道上演的巴林大奖赛被取消。路透社
原定于4月10日至12日在萨基尔（Sakhir）赛道上演的巴林大奖赛被取消。路透社
原定于一周后在吉达（Jeddah）举行的沙特大奖赛已确定取消。路透社
原定于一周后在吉达（Jeddah）举行的沙特大奖赛已确定取消。路透社
原定于一周后在吉达（Jeddah）举行的沙特大奖赛已确定取消。路透社
原定于一周后在吉达（Jeddah）举行的沙特大奖赛已确定取消。路透社

赛会表示，这两场赛事将不会重新安排或由其他分站取代。因此，本赛季的F1赛程将缩减至22场比赛，并将在3月27日至29日的日本大奖赛与5月1日至3日的迈阿密大奖赛之间，出现长达五周的空窗期。

F1主席兼行政总裁梅尼卡里（Stefano Domenicali）表示：「虽然这是一个艰难的决定，但考虑到中东目前的局势，这在现阶段是唯一正确的选择。」

他补充道：「我想借此机会感谢国际汽车联合会（FIA）以及我们出色的赛事推广方，感谢他们的支持与充分理解。他们一直期待以惯有的热情与活力来款待我们，我们也期盼在情况允许时能尽快回来。」

巴林国际赛车场行政总裁兼王储萨尔曼宾伊沙艾卡利法（Sheikh Salman bin Isa Al Khalifa）说：「我们完全支持F1的决定，并感谢他们与FIA的支持及长久的合作伙伴关系。我们期待在F1回归时，再次欢迎来自世界各地的车迷重返巴林。」

沙特体育部长阿卜杜拉斯宾杜尔基艾费萨尔王子（Prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal）则表示，沙特已准备好举办比赛。

「我们尊重F1关于2026年赛程的决定。然而，沙特已做好万全准备，希望在我们已成功举办五届的基础上，再次于吉达承办赛事。我们希望国际体育界知道，沙特王国仍然是全球体育值得信赖的合作伙伴和目的地。」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
警员在单位调查堕楼原因。杨伟亨摄
00:54
荃湾恒丽园2岁男童堕楼亡 客厅没装窗花 父母涉疏忽照顾儿童被捕
突发
7小时前
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
纸巾抹眼镜不会刮花？洗洁精恐损镜片变蒙 专家拆解洗眼镜谬误+1分钟正确清洗技巧
纸巾抹眼镜不会刮花？洗洁精恐损镜片变蒙 专家拆解洗眼镜谬误+1分钟正确清洗技巧
食用安全
9小时前
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
饮食
4小时前
搭飞机式享受 巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 搭飞机式享受 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
时事热话
2026-03-14 15:43 HKT
深圳新商场国贸SPRING 5.1开幕！盒马超市平价副线「超盒算NB」进驻 邻近地铁/高铁站
深圳新商场国贸SPRING 5.1开幕！盒马超市平价副线「超盒算NB」进驻 邻近地铁/高铁站
旅游
9小时前
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
时事热话
6小时前
视帝教授老婆出席学术会议尽展学者风范 博士级履历大起底 11岁已被老公睇中曾入行发展
视帝教授老婆出席学术会议尽展学者风范 博士级履历大起底 11岁已被老公睇中曾入行发展
影视圈
9小时前
性感女在长沙闹市当众为男子口交，被警员强行带走。Ｘ
长沙性感皮衫女闹市失常 当众为男子口交遭警带走
即时中国
7小时前
徐子淇超短裙晒白滑长腿「整个人发光」 一举动揭超亲民 亲自打理生意近况曝光
徐子淇超短裙晒白滑长腿「整个人发光」 一举动揭超亲民 亲自打理生意近况曝光
影视圈
7小时前