2026运动医学高峰会｜精英运动员齐赞好 奥运奖牌泳后何诗蓓：我的成绩都是多得医学团队的帮助，

香港体院学院与香港医学专科学院（医专）周六在体院联合举办运动医学高峰会，会上探讨成立「运动医学」专科，医专将于今年内推出一个30小时的证书课程，为医护及体育专业人员提供全面培训，受惠者包括精英运动员，体院院长蔡玉坤（Tony）表示：「我们最怕养兵千日，但临门一脚受伤，未来若发展运动医学，精英运动员可藉这方面的专家做好预防及治疗，加快康复过程，有助比赛发挥，对提升运动成绩有好大帮助。」

周六的运动医学高峰会吸引本地及海外专家、医护专业人员以及本港精英运动员参加。徐嘉华摄

徐嘉华摄

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体院院长蔡玉坤（中）认为今日峰会及医专成立运动医学证书课程，对推动成立运动医学专科迈出一大步。徐嘉华摄

周六出席峰会的包括本地及海外专家、医护专业人员以及本港精英运动员，包括身在海外训练的奥运奖牌得主何诗蓓（Siobhan），她透过录像表达对「运动医学」专科的需求及帮助。她说：「作为一位全职运动员，我得到的成绩都多得背后一众医学团队的帮助，包括物理治疗师、运动心理学家及营养师。」

下周将参加国内的中国游泳公开赛的何诗蓓透过录影对运动医学专科的支持。徐嘉华摄

Siobhan续称：「我知道医专将推出证书课程，相信这是向前迈进的重要一步，我相信这个专科有助我们在比赛场上的表现及发挥，希望未来能跟运动医学的专业人员合作，令香港的体育发展趋向更美好的将来。」

医专主席李锦滔教练认为运动医学不但在精英运动表现愈趋重要，同时亦在疾病预防、复康以及推广健康生活方式方面发挥重要作用。徐嘉华摄

体院主席邓竟成认为推动运动医学发展能进一步保障运动员的健康，亦可启发新一代投身此重要专业范畴。徐嘉华摄

文体旅副局长刘震亦出席峰会。徐嘉华摄

三位精英运动员包括巴黎残奥轮椅羽毛球银牌得主陈浩源（右二起)、粤港澳全运会3金得主李思颖及上月冬奥短道速滑1500米第7名的林静欣在台上分享心得。徐嘉华摄

峰会的开幕典礼由文体局副局长刘震、基层医疗健康专员彭飞舟医生、医专主席李锦滔教练及体院主席邓竟成担任主礼嘉宾外，还有3位精英运动员包括巴黎残奥轮椅羽毛球银牌得主陈浩源、粤港澳全运会单车3金得主李思颖及历史性夺冬奥短道速滑1500米第7名的林静欣表达对成立「运动医学」的支持。

香港游泳代表谭凯琳（右）在研讨会开幕礼任司仪，旁为陈浩源。徐嘉华摄

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陈浩源（右）本月底跟体院完约，正式退出精英运动员行列，旁为体院院长蔡玉坤。徐嘉华摄

陈浩源：运动医学可普及化 年长市民也可受惠

现为世界羽联（BWF）残疾运动员委员会主席及世界羽联理事会理事的浩源是巴黎残奥轮椅羽毛球银牌得主，他认为「运动医学」专科更可惠及普罗大众：「运动医学其实可以普及化，现在未必好多人感受到运动医学如何运作，可能只觉得是精英运动员才有的福利，其实透过医专的专业发展，普众市民都可以受惠，譬如老人家时常觉得自己因年纪大做不到运动，但我们残疾人士都是坐著做运动，我们可以，他们都可以，只要有专家帮忙，年长人士也可以放心做运动。」

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李思颖在台上分享对运动医学的重要性。徐嘉华摄

李思颖：有运动医学监控 令自己更安心投入训练

李思颖去年11月在粤港澳全运会一人擸走3面金牌，本月初的珀斯世界杯场地单车赛，亦个人首度夺得2面铜牌，她认为有运动医学的帮助及监控有助她更安心投入训练，避免因过度训练而造成伤患，令她更有信心在比赛中发挥。

林静欣的右脚要戴上护套。徐嘉华摄

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林静欣多谢容树恒医生（右二)在米兰冬奥赛后即时帮她诊断伤患。徐嘉华摄

冬奥速滑创历史 林静欣：若更早发现伤患 可能冬奥会发挥更好

上月在米兰冬奥历史性夺得短道速滑女子1500米第7名的林静欣，峰会这天右脚要戴上护套，原来冬奥前已出现小腿腓骨出现压力性骨折以及筋膜撕裂，现要等筋膜慢慢愈合。她不忘多谢今日亦有出席峰会的著名骨科专科医生容树恒教授，她说：「我在冬奥比完1500米后，容医生见我行路一拐拐的，他当时帮我看我的脚，已猜测到我的问题，叫我回香港照MRI，证实了问题后就即时进行康复疗程；如果更早发我这伤，可能及早治疗，对冬奥发挥会更好，所以觉得运动医学对我们预防及治疗都帮助好大。」

体院及医专于2024年11月签署合作备忘录，今次峰会走出一大步，主要目的是推广运动医学在医护界的广泛应用，提升医护业界对这门专科的认识。

Tony 认为体院在这项目上担当一个𨍭助角色，无论是体院内的医疗团队还是22个体院精英A级项目的运动员们都可以在医专设计课程上甚或日后的实习上给予第一身意见，令到这专科的方向更实用，未来亦欢迎运动医学的「学生」到体院实习。

记者/摄影：徐嘉华