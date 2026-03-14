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空手道｜刘慕裳周日罗马超联决赛 力保一年来「不败身」

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更新时间：19:28 2026-03-14 HKT
发布时间：19:28 2026-03-14 HKT

应届世界冠军兼「世一」刘慕裳（Grace）周六凌晨在罗马的第二站WKF 超级联赛女子「形」继续展现强势，她在小组及淘汰赛未逢敌手，继一月赛站后再次跻身周日决赛，对手亦是「世二」的日本老对手尾野真步，力保近一年跟对方近6次比赛不败之身，争取「七连霸」。

穿上金边袍的Grace继一月第一站超联后，周六跻身在罗马第二站决赛。WKF fb 图
穿上金边袍的Grace继一月第一站超联后，周六跻身在罗马第二站决赛。WKF fb 图

去年首次成为年终总排名总冠军及世界冠军的Grace，今季开始可以穿著「金边袍」比赛，这似乎没给予港将任何压力，表现越战越勇，在今仗罗马站，她在小组赛先后击败同组意大利的Carola Casale、葡萄牙的Natacha Fernandes及加拿大的Claudia Laos-Loo，以小组首名跻身8强。

WKF fb 图
WKF fb 图
日本的尾野真步，近一年未赢过Grace。WKF fb 图
日本的尾野真步，近一年未赢过Grace。WKF fb 图

在8强战对东道主、世界排名32的Elena Roversi，Grace手下不留情地以7:0大胜对手入4强对世界排名第7的日本选手Kiri Mishima，港将过关惊除，以4:3仅胜入决赛，将再对「宿敌」尾野真步，后者在淘汰赛曾击败日本及西班牙选手。

对于今年开始穿上「恨」了多年的「金边袍」，Grace说：「我以为著上金边袍以及首次以世界冠军之名出赛会好大压力，但反而新赛例帮我一把，令到我将集中力放在表现上面。」WKF今季开始采新赛例，在男、女子「形」方面，裁判不再显示分数，改以举旗投票多寡决定胜负，被DQ的部份包括做出持续且明显的重复性动作如跺脚、拍胸、挥臂或不当的呼气动作等。

记者：徐嘉华

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