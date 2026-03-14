场地单车｜香港站世界杯场地单车赛 门票本月23号率先开卖

继2024年后，香港将于下月17至19日在香港单车馆第6次举办UCI世界杯场地单车赛，上周刚在澳洲珀斯第一站夺得1银2铜的奖牌功臣包括「小女车神」李思颖（Ceci）及男子团体追逐赛部份成员周六出席记者会表示期望在主场观众打气下争取最佳发挥，这之前，他们将参加本月25至31日菲律宾的亚洲场地单车锦标赛，总教练达海飞（Herve）表示目标是10面奖牌，而且金牌越多越好。

本月亚锦赛被寄予厚望 李思颖：希望取得更多「金色」奖牌

无论是香港站的世界杯还是本月底的亚锦赛，都是一众亚洲车手在今年9月爱知名古屋亚运前的最佳跟亚洲车手「测试水温」的机会，上周首次夺「世界杯」2面铜牌（全能赛、淘汰赛）的Ceci说：「今次『世界杯』第一次夺得奖牌都叫做一个实力的『小小的证明』，而我在上届亚锦赛第一次取得成年组金牌（捕捉赛），今届亚锦希望拿到更多『金色』的奖牌。」

伍柏亨（左）等了十年，终如愿参加世界杯赛事。徐嘉华摄

李思颖（左）及梁颖仪（右）在本月初珀斯世界杯合作麦迪逊赛，终得第四名，颖仪认为在冲分的时间控制上有待改善。徐嘉华摄

至于下月香港站世界杯，大会预计约有来自40个国家/地区约400位车手参赛，竞争比珀斯站大很多，在珀斯站夺2面铜牌（全能赛、淘汰赛）的Ceci坦言会以「追赶对方」的姿态「发挥到训练水平」。

徐嘉华摄

总教练达海飞表示：「在亚锦赛，我们需要更多金牌（上届港队夺1金3银2铜），这毕竟是亚运前最后一个亚洲选手比拼的比赛，亦是年底展开的洛杉矶奥运前的亚锦赛，所以我们需要去表现港队实力。」

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四位珀斯世界杯银牌功臣，左起曹棨光、朱浚玮、伍柏亨及马绎斐。徐嘉华摄

伍柏亨等了10年 终如愿在香港参加世界杯

在珀斯世界杯首夺男子团体追逐赛银牌（在首圈踩过4分03秒474）的部份功臣包括伍柏亨、曹棨光、朱浚玮及马绎斐也出席记者会，珀斯的27岁的伍柏亨第一次参加世界杯，原来10年前是他第一次入场观看世界杯，没想到10年后有机会参赛，他说：「2016年香港办世界杯，我第一次入场睇比赛，仍在『明日之星』训练中，当时男子团体追逐赛的成员是梁俊荣、缪正贤、梁嘉儒及张敬乐（其中3人已先后退役），今次相隔10年能以车手身份在香港参加世界杯是一件好荣幸的事，尤其珀斯跟缪正贤一齐踩这个项目，是好荣幸的事。」

谈到香港站世界杯最想做到的成绩，曹棨光表示希望主项的男子团体追逐赛能踩入4分内。

短组的杜绰熙及杨础摇，在本月初世界杯获益良多。徐嘉华摄

「短组」可望争上亚锦赛奖台

「短组」方面，香港只派出2位车手出战珀斯站包括杜棹熙及杨础摇，2人都获益良多，础摇在女子争先赛首圈胜中华台北车手，只可惜在次圈遇上巴黎奥运银牌得主、德国的费德列治（Lea Sophie Friedrich）（她是珀斯站铜牌得主），无缘更进一步，她说：「今次在战术上做到想做的，只是对手是奥运银牌，实力上有差距，但好处是可以放开去踩，告诉世界各地选手：『我们香港车手都可以踩得到以及识踩的』，希望无论是月底亚锦赛还是下月世界杯，都希望在争先赛的200米资格赛踩入11秒内。」

杜棹熙也在男子争先赛的资格赛（200米计时）以10秒196跻身主赛圈首圈，可惜不敌中立国车手Nikita Kalachnik，他说：「总结争先赛及凯林赛，我都满意自己表现，在争先赛200米的时间未是踩得好好，未展现到自己真实的能力，凯林赛在准决赛踩得有点急进，在前面用得太多力，后段气力不继，本有机会入到头1-6名的决赛。」棹熙及础摇都期望在亚锦赛对主办地菲律宾赛场零资讯下，期望争取头4名甚至上到奖台。

值得一提，香港今次是第6次主办世界杯（之前曾改名为「国家杯」）（2015/16 、2018/19、2019/20、2021、2024），今届的香港站门票$50至$200元将于本月23日开始在城市售票网（www.urbtix.hk)有售。

除今届外，香港亦夺得2027年的世界杯主办权，届时将纳入为2028洛杉矶奥运会的UCI计分赛之一。

记者：徐嘉华