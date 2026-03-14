学界田径│余振强纪念中学首夺男团总冠军 拔萃女书院成功卫冕

「2025-2026年度全港学界精英田径(团体)比赛」周四(12日)在湾仔运动场圆满结束，余振强纪念中学以总分109分，14分之差力压拔萃男书院封王，首次赢得男子团体冠军。女子组方面，拔萃女书院就以154.5分再度夺冠。

余振强纪念中学首夺男团总冠军

周四决赛日，余振强纪念中学在田项和径项都有不俗发挥，先在标枪藉简柏翘于决赛中以60米79夺冠，之后又在4x400米接力夺得亚军，4x100米接力则获得第4名，最终取得总分109分，首度获男子组团体总冠军头衔，打破男拔萃的四连霸局面。至于拔萃男书院于4x100米接力因失误未能晋级决赛，失去不少分数，只能以95分取得第2名。第3名是旅港开平商会中学。

余振强纪念中学首夺田径男团总冠军。余振强纪念中学FB图片

拔萃女书院压倒性姿态卫冕

女子组方面，拔萃女书院在多项比赛都有出色表现，包括跳高、标枪、400米、110米栏等，之后又在4x400米接力得亚军，4x100米接力更勇夺冠军，以总成绩154.5分封后，以压倒性的优势成功卫冕。协恩中学以117分夺得亚军，德望学校就以115.5分得第3名。