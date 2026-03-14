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网球│黄泽林蓬塔卡纳挑战赛8强止步 苦战2.5小时反负1:2饮恨出局

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更新时间：14:10 2026-03-14 HKT
发布时间：14:10 2026-03-14 HKT

香港网球一哥黄泽林（Coleman）周五(13日)出战多明尼加蓬塔卡纳挑战赛男单8强，对战世界排名97位的布洛克(Alexander Blockx)，在先赢一盘6:4下，连输5:7、3:6，苦战2小时30分后饮恨出局，无缘4强。

领先下倒输1:2 无缘4强

世界排名123位的Coleman，今场面对高26位、20岁比利时球手布洛克，首盘先在第3局打破后者的发球局，并顺利保持优势，赢6:4取得好开始。第2盘，两人一直保持发球局，当黄泽林落后5:6时，他在第12局未能守住关键一局，输5:7，需要打第3盘分胜负。决胜盘，双方初段一直紧咬，但Coleman在第第6局被打破发球局，之后力追未能成功，再输3:6，苦战2小时31分钟后盘数倒输1:2，未能跻身4强。

香港网球「一哥」黄泽林不敌布洛克，无缘4强。HKCTA图片
香港网球「一哥」黄泽林不敌布洛克，无缘4强。HKCTA图片
香港网球「一哥」黄泽林不敌布洛克，无缘4强。HKCTA图片
香港网球「一哥」黄泽林不敌布洛克，无缘4强。HKCTA图片
黄泽林下周出战迈阿密大师赛。HKCTA图片
黄泽林下周出战迈阿密大师赛。HKCTA图片

下周出战迈阿密大师赛

完成多明尼加蓬塔卡纳挑战赛后，黄泽林下周将会出战ATP1000级别的迈阿密大师赛。Coleman上年在此赛打出惊喜，历史性闯入32强，刷新港将于大师赛最佳成绩。

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