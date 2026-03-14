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国际组织积极推广钢管舞 港将国际赛屡创佳绩

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更新时间：07:00 2026-03-14 HKT
发布时间：07:00 2026-03-14 HKT

随着2024年巴黎奥运新增霹雳舞项目，钢管舞爱好者对进军奥运的期盼亦日渐高涨。事实上，这项运动迈向国际体育舞台之路早已展开，世界各地已有专业性的国际比赛。

钢管舞在2017年获国际单项运动总会联合会（GAISF）认证，授予「观察员地位」，意味著它被承认为一项体育运动。然而与一般体育运动不同，钢管舞比赛风格极为多元，难有统一评分标准，但不过评分准则大致围绕技巧、难度、执行度、创意、舞台效果等元素，但比重因风格而异：运动型着重技巧难度；Exotic重视个人魅力；戏剧类则看重故事表达。

去年Vicki在摩洛哥获得国际级比赛Pole Theater戏剧类专业组冠军，成为专业组全场唯一的亚洲得奖者。而Rebecca前年亦在高手林立的希腊Exotic Generation中，获得第3名。近年香港钢管舞水平显著跃升，但Miu坦言与俄罗斯等早已发展的地区相比，香港仍有距离：「外国有一套好成熟的（训练）系统，香港暂时仲系偏向兴趣班多，但随著大众思想越来越开放，我觉得呢个运动未来潜力好大。」

记者、摄影：廖伟业

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