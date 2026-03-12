网球｜为下周迈阿密公开赛寓赛于操 黄泽林三周内两度成为「幸运输家」打出惊喜

在美国之旅马不停蹄的香港网球一哥黄泽林（Coleman）周四早上以「幸运输家」出战多米尼加蓬塔卡纳挑战赛的32强，在2小时15分钟的激战中，于落后4:6下，连追2盘6:3、6:4反胜阿根廷1986年世界杯冠军功臣之子Roman Andres Burruchaga，跻身16强将对2025年亚军、来自「波黑」的Damir Dzumhur。

Coleman近3个星期已经是第2次受惠于正赛球手退赛而获得「幸运输家」的「翻生」机会，上一次是上月底的ATP500 墨西哥公开赛，今次在多米尼加的比赛，世界排名123的Coleman从外围赛打起，首圈以2:1（6:1、3:6、6:3）击败中国名将张之臻，次圈对西班牙的兰度卢斯（Martin Landaluce），可惜在激斗接近3小时，港将在决胜局「抢七」被对手反胜（6:3、3:6、6:7（2:7），原本无缘正赛，受惠于有球手退赛而成为「幸运输家」对上足球名将之子Roman Andres Burruchaga。

官网FB图

官网FB图

现年24岁的Roman 现世界排名98，其父Jorge Burruchaga 曾于1986年FIFA世界杯决赛为阿根廷射入奠胜一球，夺得世界杯冠军「大力神杯」。Coleman跟这位足球名将之子一战中，共发出8个「A士球」，比Roman多出3球，港将在先输第一盘4:6下，凭著一搏的拼劲连取2局6:3、6:4，成功跻身16强，将挑战世界排名64的3号种籽、33岁 的上届本赛亚军的Damir Dzumhur。

Coleman周五16强对手Damir Dzumhur。官网FB图

由于ATP1000级别的迈阿密公开赛将于下周展开，曾于去年迈阿密创历史跻身32强的Coleman而言，今站多米尼加挑战赛可以说是寓赛于操，他去年在多米尼加此赛16强止步，且看他今年能否更进一步。

记者：徐嘉华