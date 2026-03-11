赛多米尼加公开赛｜黄泽林不敌兰度卢斯 幸运输家身份晋身正赛
香港网球一哥黄泽林(Coleman)周二于ATP挑战赛多米尼加公开赛外围赛次圈，与世界排名155西班牙的兰度卢斯(Martin Landaluce)激战接近3个小时，最终以盘数1:2落败，但因为有球手退出正赛， Coleman继上月的墨西哥网赛后，再一次以幸运输家的身份晋身正赛。
破发球把握成胜负关键
一向以发球见称的黄泽林，今仗发球表现在水准之下，虽然全场开出10个「A士」球，较对手多6个，但第一发球的成功率只有50%，以致第一发球得分率亦只有65%。而破发球分的把握更成为今仗胜负的关键， Coleman全场有21次破发球分但只把握到5次，反观，兰度卢斯全场只有9次破发球分同样5次成功破发。
幸运输家身份晋身正赛
结果，黄泽林虽然以6:3先胜首盘，但之后以3:6、6:7(2:7)连输两盘，被兰度卢斯反胜盘数2:1。尤幸，因为有球手退赛， Coleman得以幸运输家的身份晋身正赛。首圈会对世界排名98阿根廷的布鲁查加。
