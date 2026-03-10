羽毛球｜俊文阿雪全英创历史后马不停蹄 下月初平常心挑战亚锦赛金牌

香港著名混双组合「邓谢配」邓俊文及谢影雪，周二在双打教练陈斌生带领下凯旋，2人在上周六的伯明翰全英羽毛球公开赛历史性夺得季军，虽然长途机后一身疲态，加上在比赛中一直受著支气管炎煎熬的俊文仍㗋喉咙沙哑，回港后第一件事要做是明晨要先去看医生，3周后将以卫冕身份参加宁波亚洲锦标赛，他们表示：「只想打好每一场。」

港队双打教练陈斌生（中）带领邓俊文（右）、谢影雪（左）在全英创历史。徐嘉华摄

全英超过100年历史，是2人去年4月「复出」后的其中一项「愿望清单」，2人顶住「只有一次」的压力，终于做到，俊文在比赛期间不时咳嗽，回港这天仍喉咙沙哑，他也说是他出外比赛病得最严重一次，他说：「基本上一到欧洲（他们在全英前先打德国公开赛）就不断咳，咳到现在仍在咳，明天要去看医生。」

徐嘉华摄

徐嘉华摄

未到最佳发挥 也跻身全英4强

「邓谢」在俊文不在最佳状态下仍能跻身至全英赛4强（最终以1:2不敌最后冠军的中华台北组合），2人也说今仗不是最佳的发挥，阿雪说：「今次未是发挥得取好，我们时有比赛发挥不稳，可以做得更好，所以不可以太开心，但也要赞一赞自己，毕竟一年难过一年（做出好成绩）。」「全英赛」4强后，俊文及阿雪的世界排名跃升一位至第6位。

2人「复出」11个月，已每年都带给球迷惊喜，先是去年4月亚锦赛历史性夺混双金牌，今次只是2026年的开初，已能在超级1000的全英赛首次晋级4强，他们也说这一年得到比预期多：「是比想像多，真的没想过全英真的如愿入4强，条签不好打，有少少幸运成份（原定邓谢有机会在8强对『世一』的冯彦哲、黄东萍，但被丹麦组合爆冷击败），这些就是『命运』吧！」

「邓谢配」今年的「愿望清单」包括下月7-12日的亚锦赛、8月世锦赛、9月亚运会及11月香港公开赛，他们希望都能争取金牌。先来的亚锦赛，阿雪表示：「虽然我们有补分的压力（他们是上届冠军），但不会想著我们是卫冕，最想打好每一场。」阿雪认为未来要再加强体力的练习，时刻准备好要打到最后、相信自己的心态。

徐嘉华摄

2024年开始到香港执教的大马籍双打教练陈斌生，在全英赛同总教练黄综翰担任场边教练，带领2人创造历史后，陈教也在IG写了一段十分鼓舞的说话：「时间可能会带走你们在场上的体能和速度，但我相信它带不足你们的梦想、热情和那颗不服输的心。坚定自己信念，更好的自己，就在前方等你，这条路，我们一起向前走到底，加油！」问陈教「邓谢」可会打到2028洛杉矶奥运会，陈教大赞2人在心态上及思想上十分坚定，这是他们走得更远的「王牌」：「我们不要看太远，只要每一年能保持在世界前6名，这样打奥运很有希望。」

记者/摄影：徐嘉华