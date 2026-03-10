网球│俄罗斯天才新星输波发脾气 扔球拍兼爆粗闹美国观众 赛后大方承认

周一印第安泉网赛(Indian Wells)女单第3圈，俄罗斯天才少女安祖莉娃（Mirra Andreeva）激战3盘后，以盘数1:2不敌捷克球手丝妮亚高娃（Katerina Siniakova），宣告卫冕失败。18岁的安祖莉娃输波后失态发脾气，怒扔球拍之余，更爆粗大闹美国观众，她赛后大方承认自己的确曾破口大骂，但没有针对个人，并指会努力改善。

安祖莉娃盘数1:2不敌捷克球手丝妮亚高娃卫冕失败。路透社

捷克球手丝妮亚高娃。路透社

卫冕失败向观众爆粗

18岁的安祖莉娃面对丝妮亚高娃，先赢一盘6:4后，第二盘输6(5):7，决胜盘再输3:6，总盘数负3:6，第3圈出局无缘卫冕。这名天才少女输波后再次情绪失控，先是扔球拍发泄不满，离场时更向著现场的美国观众爆粗，球迷们都目瞪口呆，对手丝妮亚高娃见状发笑。

大方承认闹所有观众

脾气火爆的她赛后大方承认：「我先是闹自己，之后是对着所有人。输波后我非常生气，所以有时会对自己破口大骂。后来我的确闹所有人。」她指不会为自己处理事件的方式感到骄傲，这些都是我需要尽快改进的地方，我不知道何时，但只要有机会，我都会在这方面努力，并做到最好。」