场地单车｜世界杯奖牌「来得刚好」 「小女车神」李思颖两周后「挑战」亚锦赛全能赛金牌

即时体育
更新时间：20:23 2026-03-09 HKT
发布时间：20:23 2026-03-09 HKT

香港「小女车神」李思颖（Ceci）周一带著2面世界杯铜牌返港，2周后再马不停蹄参加亚洲场地单车锦标赛，她希望藉著世界杯奖牌的鼓励，挑战奥运主项的「全能赛」金牌，她说：「世界杯奖牌一直以来都是我的目标，今次第一次拿到，意义都几大。」

思颖带著两面世界杯铜牌返港，她表示为2026年打了支强心针。徐嘉华摄
思颖带著两面世界杯铜牌返港，她表示为2026年打了支强心针。徐嘉华摄
24岁的Ceci表示，打从2023年杭州亚运后（当时她夺2银1铜）就开始想拿「世界杯」奖牌的目标，2年半过去，终于在珀斯世界杯如愿以偿，她认为「来得刚好」：「去年全运会（夺3金）后，自己能力有明显提升，亦提醒自己要怀住『相信自己』以及『好想赢』的心，在珀斯世界杯赛完全能的记分赛后，见到大莹幕自己在三甲内，是好开心的。」

思颖首夺世界杯奖牌，她开心见到奖牌背后写上夺奖的项目。徐嘉华摄
思颖首夺世界杯奖牌，她开心见到奖牌背后写上夺奖的项目。徐嘉华摄

Ceci下一个比赛就是本月底的亚锦赛（场地单车），去年在同一个比赛的搏捉赛首夺她单车生涯首面亚锦赛「成人组」金牌，她希望今年再夺金，目标项目是她最喜爱的「全能赛」，她说：「始终亚锦赛好近刚完的世界杯，日本好强劲，现距离亚锦只有2星期，好难在此刻超越到她们，所以会以挑战的心去争取金牌。」

徐嘉华摄

赛完今站珀斯世界杯后，Ceci发现自己跟日本及欧洲选手有一定差距，包括能力上及心态上，她以周日在世界杯全能赛为例：「在全能赛时，我一直只想保住第3名，比赛时有点畏首畏尾，好想在未来的比赛，要放开结果去踩。」

记者/摄影：徐嘉华

