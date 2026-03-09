2026劳力士中国海帆船赛圆满落幕 「Seawolf号」夺全场总冠 莫俊杰成首位单人完赛者

亚洲顶级离岸帆船赛事——2026劳力士中国海帆船赛（Rolex China Sea Race）于菲律宾苏碧湾圆满落幕。今届赛事亮点纷呈，不仅因为赛期策略性提早一个月举行而迎来绝佳竞赛条件，更见证了多项历史性时刻：中国内地赛船「Seawolf号」勇夺 IRC 全场总冠军，而「Team Alive–Rampage号」则以无敌姿态夺得冲线荣誉。此外，莫俊杰（Tiger Mok）成为赛事创办64年来首位完成赛程的单人航海家，写下传奇一页。

「Seawolf号」首夺全场总冠军 。游艇会图片

在经过 IRC 修正时间计算后，由刘永丰（William Liu）拥有的 Ker 42 Custom 型帆船「Seawolf号」脱颖而出，夺得象征最高荣誉的 IRC 全场总冠军。这也是赛事历史上首次由中国内地赛船夺此殊荣。「Seawolf号」于周五晚上9时30分冲线，修正时间为 71小时43分35秒。船长 Yan Yu Ye 赛后难掩激动：「这是我们第五次参赛。经过多年的经验累积和教训，这次胜利对我们意义重大。比赛中风力强劲，虽然装备有损耗，但我们很幸运大部份时间都享受到稳定的风力。」获得 IRC 全场总亚军的是首次参赛、由 Franco Cutrupia 拥有的 Solaris 60 型「Fenice号」，该船同时展现了惊人的竞争力与适应力。

孤胆英雄莫俊杰 写下单人航海新篇章

莫俊杰（Tiger Mok）驾驶著爱船，独自一人完成了这场长达565海浬的艰巨挑战，成为劳力士中国海帆船赛史上首位单人完赛者（First Solo Finisher）。在缺乏队友支援的情况下，单人航海者需独自应对变幻莫测的南中国海风浪、睡眠剥夺以及航行策略的瞬间决策。莫俊杰的顺利完赛，展现了极致的航海技术与坚韧意志，为亚洲离岸帆船运动树立了新的里程碑。

莫俊杰成为赛事创办64年来首位完成赛程的单人航海家。游艇会图片

「Team Alive–Rampage号」由头带到尾 憾与纪录擦身而过



由 Philip Turner 与陈维泽（Noel Chan）拥有的 Reichel/Pugh 66 型帆船「Team Alive–Rampage号」，自周三（3月4日）于维多利亚港起步后便展现强者风范。船队采取积极进取的南面航线策略，一直领跑船队，最终于周五（3月6日）下午1时15分08秒率先冲线，夺得备受瞩目的冲线冠军（Line Honours）。 船队录得的冲线时间为 49小时55分57秒。尽管这一成绩足以让他们以巨大优势击败对手，但距离打破 Philip Turner 旗下「Alive号」于2016年创下的赛事纪录（47小时31分08秒）仅差约2小时。船长 Duncan Hine 对表现感到满意，并形容船员斗志高昂：「我们基本上是像偷了这艘船一样疯狂地驾驶（drive it like we stole it）！队员们为了每一海浬、每一分钟都拼尽全力。」随船技术人员 Matt Humphries 亦指出，虽然在接近吕宋岛时遇上著名的「吕宋无风带（Luzon Hole）」而稍为减速，但整体的南线策略成功避开了最坏的情况。

「Team Alive–Rampage号」由头带到尾 憾与纪录擦身而过。游艇会图片

赛期调整见成效 东北季候风助攻

由香港游艇会主办的劳力士中国海帆船赛，向来是亚洲一级离岸经典赛事。主办方今年特意将赛事从以往的4月提早至3月举行，旨在捕捉更强劲的东北季候风。事实证明这项决策非常成功。不仅「Team Alive–Rampage号」造出了接近纪录的时间，大部分参赛船队均在两至三天内完成赛事，较往年更为迅速。除了少数船只因器材故障退赛外，整体竞赛节奏紧凑，特别是 TP52 组别中，卫冕冠军「Happy Go号」与「Standard Insurance Centennial VII号」在最后阶段的激战，最终前者仅以41分钟之微险胜，为赛事增添不少话题。



