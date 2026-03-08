Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

地地单车｜珀斯站世界杯比平时少一半人参加 李思颖以２铜作结 未敢自满

即时体育
更新时间：23:34 2026-03-08 HKT
发布时间：23:34 2026-03-08 HKT

香港「小女车神」李思颖（Ceci）周日在澳洲珀斯世界杯场地单车赛煞科日，在奥运主项的「全能赛」，以3场第3及1场第4、总成绩位列第3名，首次在这个自己最爱的赛项登上「世界杯」奖台，连同首天夺的淘汰赛铜牌，Ceci总共以2铜完成珀斯站世界杯，她未敢自满的说：「虽然知道自己进步了，但仍跟别人的差距仍大，我会继续努力的。」

李思颖（右）在世界杯全能赛夺铜。ＵＣＩ 图
全能赛是思颖最爱的一项场地单车项目。资料图片
「希望未来拿到更多世界杯奖牌」

今次珀斯站比起往常的世界杯较少车手参赛，Ceci也因为这个原因，认为奖牌的「含铜量」不算高，以Ceci的全能赛为例，今站只有11人参加，比平时世界杯的参赛人数少了一半，难怪Ceci说：「今次珀斯参赛的车手没平时多，加上见到自己跟别人的差距仍好大，我会继续努力，希望在未来在更多对手的比赛中，仍然可以拿到奖牌，亦希望未来拿到更多的世界杯奖牌。」

Ceci在主项全能赛屈居冠军的挪手老将史丹宝（Anita Yvonne Stenberg）及亚军的24岁日本代表 内野艳和之后，但她开心能赢到墨西哥选手、24岁的文道莎（Yarell Acedvedo Mendoza），后者于上月泛美锦标赛夺得全能赛及麦迪逊赛双金牌，今次在珀斯世界杯仅得第4名。

Ceci视珀斯站为一个开始：「今站拿到的奖牌可以视为『第一步』、『一个突破』，希望未来拿到更多的世界杯奖牌。」

记者：徐嘉华

