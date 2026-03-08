Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

场地单车│世界杯珀斯站个人夺两铜 李思颖︰「好多位仍要改善」

即时体育
更新时间：20:44 2026-03-08 HKT
发布时间：20:44 2026-03-08 HKT

香港「小女车神」李思颖（Ceci）周日在澳洲珀斯世界杯场地单车赛煞科日，在奥运主项的「全能赛」，以3场第3及1场第4、总成绩位列第3名，首次这个自己最爱的赛项登上「世界杯」奖台，连同首天夺的淘汰赛铜牌，Ceci总共以2铜完成珀斯站世界杯，为本月底的亚洲场地单车锦标赛打下强心针，赛后她也说：「终于做到，但仍有好多位要改善。」

思颖（左二)在全能赛中。UCI官网图
共有11名世界各地的车手参加女子全能赛（共4个项目），Ceci先在40公里捕捉赛以第3名（40圈）完成，接著在10公里配速赛（40圈）得第4名，随后的7公里淘汰赛（28圈）再以第3名完成，到最后一项的20公里记分赛（80圈），Ceci由开始已进占头3位，在每10圈冲分一次的计分下，她在记分赛获117分，4项比赛后夺得铜牌；Ceci一直都渴望在世界杯争取奖牌，终于在今站做到了，而且一举夺下2铜，而跟梁颖仪的麦迪逊赛也只是差一名得「梗颈四」。

之前曾问过Ceci何时才可以叫她做「小女车神」，她曾说过，至少要拿到世界杯奖牌才可以，现在可以说是名正言顺的叫她这称号了。

香港单车队总教练达海威（Herve）赛后表示：「我看到Ceci不断在进步，能够在世界杯夺得奖牌，虽然仍有要改进的地方，但对她的信心很有鼓舞作用，特别今个月底就有亚锦赛，这次世界杯奖牌肯定是强心针。」亚洲场地单车锦标赛将于本月25至31日在菲律宾举行。

港队共夺1银2铜

女子全能赛的冠军是33岁的挪威老将兼上月才夺得欧锦赛全能赛银牌的史丹宝（Anita Yvonne Stenberg），亚军是24岁 的日本选手兼杭州亚运麦迪逊金牌内野艳和。

值得一提，UCI世界杯曾于过几年名为「国家杯」，今年改回以往的「世界杯」，今年一共有3站，澳洲站后，是下月17-19日在将军澳香港单车馆的香港站以及紧接的大马站（4月24-26日）。连同思颖在首天夺的淘汰赛铜牌以及男子团体追逐赛银牌（功臣包括缪正贤、伍柏亨、曹棨光、朱浚玮及马绎斐），港队在今站珀斯世界杯共夺 1银2铜。 

记者：徐嘉华

