Liv Golf香港｜拉姆对大赞香港城市和球场的融合 4Aces GC队长屈臣相隔数年再夺冠为队友感骄傲

即时体育
更新时间：19:48 2026-03-08 HKT
发布时间：19:48 2026-03-08 HKT

 

Liv Golf香港周日完满结束，最终Legion XIII的西班牙人队长拉姆以低标准23杆夺得今届个人冠军，赛后大赞香港在球场和城市的融合，而今届团体赛冠军4Aces GC，队长屈臣表示很高兴多年后可再夺团体冠军，并为队友们感到骄傲。

拉姆今次夺冠仍意味着终结了为期18个月的冠军荒，他也表示感觉如䆁重负，他也表示今次上发球台前一直告诉自己要保持专注，而今轮他也只出现2次柏忌，最终以低标准23杆夺冠。拉姆亦大赞香港在球场和城市上的结合：「我之前没意识到这个球场和这座城市有多么有趣，在我看来很少有球场和城市结合能与本周的比赛相媲美，香港无疑是世界上最好的城市之一。」

而今届团体冠军4Aces GC的队长届臣表示：「感觉很棒。当然，站在顶峰总是令人高兴的，在几年没有夺冠之后终于再次获胜，我为我的队友们感到非常自豪。我们显然是一支全新的队伍，但我认为我们是一支非常强大的队伍。」而名列第二德特利则表示这次比赛充满挑战性，也十分有趣：「这段时间充满挑战性，也看到自己在之前的付出得到了回报，感觉真的很好。」

 

记者/摄影：魏国谦

