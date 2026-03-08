Liv Golf香港｜拉姆低标准24杆强势夺冠 4Aces CG勇夺团体赛冠军

LIV Golf香港站周日(8日)圆满落幕，完成头3日后并列榜首的拉姆、德特里和瓦尔纳，竞争相当激烈，前者在最后一天表现稳定，最终以低标准杆23杆（257杆）夺得今届冠军。而第2、3名德特里和彼得斯所效力的4Aces GC，则夺团体冠军。

拉姆强势夺个人冠军 4Aces GC夺团体冠军

最后一轮拉姆延续上2轮的好手感，在13-16洞连抓4鸟下全日抓下8只小鸟，仅吞2柏忌下今轮打出低标准6杆，以总杆数低标准23杆勇夺今届Liv Golf香港冠军，而为4Aces GC效力并同样来自比利时的德特里和彼得斯则位列第二和三名，2人今轮发挥也相当出色，分别以低标准20和19杆完成今届赛事，助力团队以低标准58杆夺团体冠军。

郭永亮指延长日数有助香港经济

而文化体育及旅游局局长罗淑佩和财政司司长陈荗波亦，在哥尔夫球会会长郭永亮陪同下到粉丝村参观和观战，郭永亮指今年比赛由3日延长至4日，相信入场人数比起去年会有显著提升，他也表示在消费和经济效益上也有成效：「工作人员都有话好多周边好早已经卖晒，加上时间长了粉丝、职球员逗留时间更长都有助香港经济。」他也表示今届在海外和内地投放了更加多宣传，而且得到了不同单位的支持吸引了更加多不同地区的人士进场，而对于下年再办Liv Golf香港站有没有加入新的东西时郭永亮则表示：「新元素就卖个关子先，之后会再有新公布，而日子就已经定下来，会心今年早少少，相信天气也会更凉快。」

记者/摄影：魏国谦