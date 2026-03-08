曼联名宿朗尼庄臣访港现身沙田马场　盛赞赛事刺激，骑师水平犹如英超球员

曼联传奇球星朗尼庄臣（Ronny Johnsen）近日抵港，除了出席「赛马会学界足球发展计划」的活动外，今日（3月8日）更应香港赛马会邀请，亲临沙田马场体验赛马文化，并与马会高层交流体育发展心得。

马会行政总裁应家柏陪同朗尼庄臣欣赏赛事。马会图片

盛赞沙田马场设施 指骑师体能如英超球员

首次踏足沙田马场的朗尼庄臣，对马场的宏大规模印象深刻。他大赞马场环境优美，并欣赏其结合社交、娱乐与餐饮的多元化发展模式。在观赏过赛事后，他直言赛马运动非常刺激精彩，更点出赛马与足球的共通之处。朗尼庄臣表示：「两者均要具备高度竞争力、接受长期训练以及保持专业的投入。骑师必须具备极佳的体能状态，就像英超联赛的球员一样，必须随时保持在巅峰水平。」

右起：马会行政总裁应家柏、曼联名宿朗尼庄臣、马会体育业务执行总监施永杰。马会图片

足球与赛马的跨界交流

朗尼庄臣在马会行政总裁应家柏及马会体育业务执行总监施永杰的陪同下，首先前往马匹亮相圈，近距离观察马匹在出赛前的状态，随后移步至场边一同欣赏赛事。

这次会面可谓体育界的「强强联手」。马会行政总裁应家柏不仅热爱赛马及纯种马育马工作，本身亦是足球迷，更曾于大学毕业前参与德国职业足球赛事；而施永杰则拥有丰富的足球管理经验，曾于巴塞隆拿、曼联、富咸及AC米兰等欧洲顶级球会担任高级管理职位。三人背景虽有不同，但在体育竞技的话题上却是惺惺相惜，言谈甚欢。

左起：马会体育业务执行总监施永杰、曼联名宿朗尼庄臣、马会行政总裁应家柏。马会图片

持续推动本地足球发展

马会多年来一直不遗余力地推动本地足球发展，与曼联的合作关系更始于2013年。双方合作推出的「赛马会学界足球发展计划」，旨在将一套以启发和鼓励为本的训练模式引入香港。现时计划更透过马会慈善信托基金捐款予东华三院协助筹办，将这套先进的训练模式推广至本地中、小学、幼稚园及大专院校，致力激发伙伴学校老师及校队教练的潜能，从而提升年轻一代的体能、心智及社交能力，一同「足」动潜能。