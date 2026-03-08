Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

F1澳洲站│平治包办头2名罗素夺冠 主场皮亚斯利出场圈炒车退赛成焦点

即时体育
更新时间：14:49 2026-03-08 HKT
发布时间：14:49 2026-03-08 HKT

2026年一级方程式(F1)赛季周日展开，平治和法拉利在揭幕战澳洲站包办前4位，杆位出赛的佐治罗素顺利夺冠，与队友卡美安东尼利为平治取得头2名；法拉利双雄陆克莱和咸美顿就得第3、4位。至于主场出战的麦拿伦车手皮亚斯利，在出场圈前往起步格时竟炒车撞到墙身退赛，成为揭幕战另一焦点。

平治包办头2名罗素夺冠。法新社
平治包办头2名罗素夺冠。法新社

皮亚斯利出场圈慢速炒车

F1揭幕战在澳洲墨尔本阿尔伯特公园赛道举行，上季勇夺7个分站冠军的麦拿伦超新星皮亚斯利，备受主场观众期待，期望他成为自1985年澳洲站正式成为F1分站以来，首位在主场夺冠的本土车手。然而他在出场圈(Reconnaissance lap)由维修站前往起步格期间，在车速不高的情况下于T4出弯时压到外侧的路缘石，赛车立即打滑，右边车身撞到护墙，前后悬挂系统、底盘和头翼等部件接近全毁，未能在开赛前抢修而退赛，成为焦点。

皮亚斯利出场圈慢速炒车。社交媒体X截图
皮亚斯利出场圈慢速炒车。社交媒体X截图
皮亚斯利出场圈慢速炒车。社交媒体X截图
皮亚斯利出场圈慢速炒车。社交媒体X截图
皮亚斯利出场圈慢速炒车。社交媒体X截图
皮亚斯利出场圈慢速炒车。社交媒体X截图
皮亚斯利出场圈慢速炒车。社交媒体X截图
皮亚斯利出场圈慢速炒车。社交媒体X截图

佐治罗素杆位出赛夺冠

比赛方面，第4位出赛的法拉利陆克莱起步抢上首名，初段与杆位起步的佐治罗素互相交换领放位置，后者在28圈起单独领放，并保持优势到最后率先冲线，队友卡美安东尼利落后2秒974得第2名。法拉利双雄就包办3、4名，陆克莱取得季军，咸美顿就第4位完成。末位起步的卫冕冠军韦斯塔潘于第9圈已上到第9位，最终以第6名完成，第5名是麦拿伦车手罗利斯。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
时事热话
4小时前
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
6小时前
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
9小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
00:53
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
22小时前
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
2小时前
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
7小时前
5大长者运动健身优惠！康文署免费兴趣班/伸展瑜伽/24小时Gym Room
5大长者运动健身优惠！康文署免费兴趣班/伸展瑜伽/24小时Gym Room
生活百科
2026-03-07 10:00 HKT
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
22小时前
前「TVB咪神」陈婉衡五星级酒店婚宴曝光 一身金器「挂满流星锤」龙凤鈪变「黄金新娘」
前「TVB咪神」陈婉衡五星级酒店婚宴曝光 一身金器「挂满流星锤」龙凤鈪变「黄金新娘」
影视圈
3小时前
六合彩｜连续四期无人中 头奖一注独中有机会赢3600万
$3600万六合彩｜头奖1.5注中 即刻入嚟对冧巴！
社会
17小时前