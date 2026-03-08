F1澳洲站│平治包办头2名罗素夺冠 主场皮亚斯利出场圈炒车退赛成焦点

2026年一级方程式(F1)赛季周日展开，平治和法拉利在揭幕战澳洲站包办前4位，杆位出赛的佐治罗素顺利夺冠，与队友卡美安东尼利为平治取得头2名；法拉利双雄陆克莱和咸美顿就得第3、4位。至于主场出战的麦拿伦车手皮亚斯利，在出场圈前往起步格时竟炒车撞到墙身退赛，成为揭幕战另一焦点。

平治包办头2名罗素夺冠。法新社

皮亚斯利出场圈慢速炒车

F1揭幕战在澳洲墨尔本阿尔伯特公园赛道举行，上季勇夺7个分站冠军的麦拿伦超新星皮亚斯利，备受主场观众期待，期望他成为自1985年澳洲站正式成为F1分站以来，首位在主场夺冠的本土车手。然而他在出场圈(Reconnaissance lap)由维修站前往起步格期间，在车速不高的情况下于T4出弯时压到外侧的路缘石，赛车立即打滑，右边车身撞到护墙，前后悬挂系统、底盘和头翼等部件接近全毁，未能在开赛前抢修而退赛，成为焦点。

皮亚斯利出场圈慢速炒车。社交媒体X截图

皮亚斯利出场圈慢速炒车。社交媒体X截图

皮亚斯利出场圈慢速炒车。社交媒体X截图

皮亚斯利出场圈慢速炒车。社交媒体X截图

佐治罗素杆位出赛夺冠

比赛方面，第4位出赛的法拉利陆克莱起步抢上首名，初段与杆位起步的佐治罗素互相交换领放位置，后者在28圈起单独领放，并保持优势到最后率先冲线，队友卡美安东尼利落后2秒974得第2名。法拉利双雄就包办3、4名，陆克莱取得季军，咸美顿就第4位完成。末位起步的卫冕冠军韦斯塔潘于第9圈已上到第9位，最终以第6名完成，第5名是麦拿伦车手罗利斯。