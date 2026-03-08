田径｜跳高张静岚３个月来首战 医科生白凯文相隔８个月再战100米栏

香港田径系列赛二周六在湾仔运动场进行，不少精英代表亮相首天比赛，包括巴黎奥运代表、养伤接近一年的刁俊稀、女子短跑陈佩琦、濶别100米栏8个月的港大医科生白凯文、女子跳高张静岚等向著同一目标主项出击，冀能在5月初截标前争取到9月爱知名古屋亚运会参赛资格。

香港田总定出在5月9及10号的香港田径锦标赛后截亚运标，现剩下不足5个比赛可以达标，未来2个月的每一站都至关重要，包括本月21-22日的系列赛三、下月11及12日的系列赛四及5月香港锦标赛。

白凯文：系列二：女子100米栏季军（14秒24）

对亚运：「无论是跨栏还是短跑、接力，我都会尝试达标」

港大二年级医科生的白凯文（Chloe）周六参加了女子100米栏，这是她相隔8个月后再次跨栏，并以14秒24取得铜牌。Chloe对上一次参加100米栏的比赛是去年7月的德国世界大学生运动会，之后受制于脚部的伤患，Chloe 少练了栏，放多了时间在100米跑及接力上，她亦成功首次跻身入11月的粤港澳全运会。

4月才满20岁的Chloe还有学生及青年组的比赛可达亚运标，包括下周的大专陆运会及本月底的香港青少年田径分龄，她说：「因为伤患而未能在百份百状态比赛，令我失去不少以前的自信及决心，现在最重要是重拾跨栏的自信，在未来的比赛能像以往放胆去享受比赛，而不是担惊受怕去比。」

由于周六的100米栏及100米跑同日进行，Chloe在平衡身体负荷下，选择参加她较喜爱的100 米栏，她期望亚运能达100米栏及100米的参赛标。

女子100米栏的冠、亚军是廖海茵（14秒15）及新加坡的王净蓉（14秒15），二人相差0.006秒。

张静岚（右）及张芷婷（左）同样有个亚运梦，期望今年能如愿达标。徐嘉华摄

张静岚周六以1米73夺冠。徐嘉华摄

张静岚：系列二：女子跳高冠军（1米73）

对亚运：「上届亚运我差很少去不到，作为全职运动员，我有责任争取参加大型比赛」

张静岚去年底因阿基里斯腱轻微断裂，每次训练，当脚一落地就会痛，所以自11月全运后一直养伤，连今年2月的亚洲室内田径赛也要放弃。上两星期才正常跳跃，周六是静岚相隔8个月的首场比赛，她以1米73夺得冠军，对于挑战1米76三跳不过，PB是1米81的静岚说：「其实3个月没比赛，今日跳这高度算是个好开始，至少我敢去跳，不会因为伤患而怕去跳。」

张静岚随后3次试跳1米76不过，她认为是心态问题：「主要是我太急过杆，加上正在改一些技术，步点亦只用了7步（平时9步），都算是个不错的开始。」静岚预计要跳到1米80或以上才肯定到亚运席位，她认为以周六的表现，有信心可以在未来几枪达标赛能跳出自己PB的高度。

张芷婷破PＢ夺亚。徐嘉华摄

女子跳高亚军及季军分别是张芷婷（1米73，比张静岚多跳2跳才过）及黄沅岚（1米70），全职中学老师的张芷婷的1米73亦刷新自己的PB，跳高多年的以往一直徘徊1米6几的成绩，2024年左脚拗柴后本想退役，但不甘心未试过代表香港参加国际赛，就凭著一棵「没甚么可输」的心态，今年有了起色，上月系列一跳到1米70，今次系列二进级至1米73，她这样看：「我会保持著『没甚么可输』的心态去尝试达亚运标，搏到就最好，搏不到也无憾，至少我试过。」

记者/摄影：徐嘉华