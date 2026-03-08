田径｜香港田径精英抱同一目标 力争九月爱知名古屋亚运参赛权

香港田径系列赛二周六在湾仔运动场进行，不少精英代表亮相首天比赛，包括巴黎奥运代表、养伤接近一年的刁俊稀、女子短跑陈佩琦、濶别100米栏8个月的港大医科生白凯文、女子跳高张静岚等向著同一目标主项出击，冀能在5月初截标前争取到9月爱知名古屋亚运会参赛资格。

香港田总定出在5月9及10号的香港田径锦标赛后截亚运标，现剩下不足5个比赛可以达标，未来2个月的每一站都至关重要，包括本月21-22日的系列赛三、下月11及12日的系列赛四及5月香港锦标赛。

陈庭方（左）及刁俊稀（右）分夺男子100米冠、亚军。徐嘉华摄

刁俊稀：系列二：男子100米跑亚军（10秒54）

对亚运：「今年目标比赛一定是亚运会，我有心要去搏参赛资格的」

曾以10秒33取得2024年巴黎奥运100米跑资格的刁俊稀，在奥运后陷入伤患困扰，包括大腿后肌及足弓疼痛影响训练及比赛表现，去年最佳时间是10月香港公开赛的10秒64，今年2月的香港系列赛一，他在初赛只跑到10秒82，事隔一个月，他在周六的系列赛二初赛以10秒61总排名第3入下午决赛，并以10秒54的个人「季度最佳时间」夺亚。赛后他表示对争取亚运会是一个好开始：「今日算是一个好开始，起码跑完对脚没大问题，亦跑回10秒5内，令我取回一点信心。」

对刁俊稀来说，争取亚运资格暂最多只有3场比赛，包括本月28-29号的系列赛三、下月11、12日的系列赛四及5月初的香港田径锦标赛，他估计，必须要跑入10秒3左右才有机会争入亚运。

系列二的男子100米跑冠军由陈庭方以10秒50夺得，个人最佳（PB）是10秒47的他比刁俊稀多一枪达标，是下周的大专田径赛，他希望在亚运截标前跑出10秒3的时间，至少争取入男子4x100米接力赛的正选位置。

陈佩琦夺系列二的女子100米冠军。徐嘉华摄

陈佩琦：系列二：女子100米冠军（11秒93）

对亚运：「我会视每一枪都望住香港纪录去跑」



佩琦于去年5月香港锦标赛准决赛曾跑过PB的11秒70，但到7月开始左髋关节疼痛，影响训练质表及比赛表现，包括7月世大运初赛只跑到12秒17、11月全运会的11秒92 到今年1月的系列赛一的11秒97，周六的系列赛二有少许进步至11秒93，本月底将满26岁的她将放弃本月底的系列三，希望一击即中，她表示：「我下一枪是4月的系列四（她已决定不跑系列三），这段时间想集中训练，搏一枪比每个比赛都参加来得有效，我觉得自己跑入11秒60左右不是没可能的，不想循序渐进，每一枪都想至少跑入11秒70内。」佩琦坦言自己的目标时间是香港纪录的11秒62。

系列二的女子100米跑亚、季军分别是新加坡的Elizabeth-Ann Tan Shee Ru（11秒95）及庾沛怡（12秒05）。

记者／摄影：徐嘉华