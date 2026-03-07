Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

羽毛球全英赛｜邓谢配４强憾负 仍以历史性铜牌结束英国之旅

即时体育
更新时间：21:35 2026-03-07 HKT
发布时间：21:35 2026-03-07 HKT

香港羽球混双组合邓俊文、谢影雪在超级1000级别的全英羽毛球公开赛跟决赛只差一步！他们周六在准决赛跟中华台北组合叶宏蔚／詹又蓁激战65分钟，在先赢一局21:16，惜被对手以21:15、13:21反胜，虽无缘决赛，但仍以铜牌结束今次英国之旅，为香港羽球坛写下新一页！

「邓谢配」对全英赛又爱又恨，之前最好的成绩都是8强止步，一直都想冲破这一关，终于在双方倒数羽毛球生涯的今年做到；在今日4强战，场内有不少球迷以广东话为港队加油，感冒缠身的俊文多少受到影响，但仍跟阿雪奋力打足3局，只差一步未能入决赛。

全英赛亦是「邓谢配」今次欧洲之旅的最后一站，能全英铜牌作结，对下月以卫冕身份战亚锦赛的俊文及阿雪是一支强心针。

