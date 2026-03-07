Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Liv Golf香港｜彼得斯盼为队伍夺首个团体奖 德特里只求明日可以保持专注

即时体育
更新时间：19:44 2026-03-07 HKT
发布时间：19:44 2026-03-07 HKT

Liv Golf周六（7日）完成第三日赛事，来自比利时的德特里(Thomas Detry)保持良好发挥，以低标准17杆升上榜首，团体方面在同乡彼得斯(Thomas Pieters)全日打出低标准九杆的亮眼表现下，4Aces GC已以低标准42杆排第2，彼得斯赛后受访表示希望可以为球队取得首个冠军，德特里执希望可以保持专注打好明天的比赛。

彼得斯拼团体首冠 德特里沉着应战

彼得斯今轮表现出色，全日0柏忌兼抓下7只小鸟和1只老鹰，助力4Aces GC追上第2名，而赛后他表示自己过去几日做了不少事情和尝试，造就了今日没有太多失误，而且也有不错的成果，而在团体上他则说：「明天已经是最后一天的比赛，所以我希望能为队伍赢下首次的胜利，如果能做到感觉会好好。」而德特里也表示今天队友们表现不错，金河珍(Anthony Kim)也尝试找回状态，打出了不错的成绩，很高兴可以看到队伍可以在前段位置。

德特里明日将和拉姆(Jon Rahm)一组今日最后的对决，他则表示二人之前也打了不少比赛，也从他身上学到不少东西，但作为一位竞争者也会好好准备应付明日的比赛，而提到如何在保持领先下赢得今次比赛的心态时，他则表示：「我的心态听起来有点保守，就是在每一段都保持专注，我觉得如果要在球道上抓鸟就要从发球开始保持专注，如果不够专注就可能会打到长草区，到时候就会比较棘手，所以我觉得一切都由发球开始，要在18个洞中保持4小时的全神贯注。」

 

记者/摄影：魏国谦

