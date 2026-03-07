Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Liv Golf香港｜拉姆、德特里和瓦尔纳三世三人并列第一 Smash GC续坐榜首4Aces GC高2杆逼近

即时体育
更新时间：18:52 2026-03-07 HKT
发布时间：18:52 2026-03-07 HKT

Liv Golf香港周六进入到第三日赛事，竞争也进入白热化阶段，前两日高居榜首的奥迪斯(Carlos Ortiz)今轮发挥失准，以低标准15杆跌至第4，而拉姆(Jon Rahm)和德特里(Thomas Derry)则延续上轮好表现，另外有瓦尔纳3世(Harold Varner III)后来追上，三人在第三轮完成后并列第1，周日将决出最终的冠军

一连四日的Liv Golf香港周六进行第三回合，竞争亦更为激烈，一直名列榜首的奥迪斯今轮失准，全日抓6只小鸟但吞3次柏忌1次双柏忌，以低标准15杆跌至第4位，而昨日表现出色的拉姆和德特里则保持好手感，前者全日抓7小鸟收2柏忌，后者则仅收1柏忌收5小鸟下，齐以低标准17杆并列榜首，另外瓦尔纳3世后来居上，全日抓7小鸟0柏忌同样并列第一，而卫冕冠军加西亚(Sergio Garcia)今轮手感回暖，全日仅吞1柏忌下抓下6小鸟，以低标准13杆排第8位。团体则继续由Smash GC以低标准44杆排第一，而德特里所在的4Aces GC在他和队友彼得斯(Thomas Pieters)的好发挥下追上第2，周日将迎最终决战。

 

记者/摄影：魏国谦

