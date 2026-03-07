Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珀斯世界杯场地单车赛｜ 李思颖夺铜首登「世界杯」颁奖台 港队男团追逐赛首尝银牌滋味

即时体育
更新时间：16:38 2026-03-07 HKT
发布时间：16:38 2026-03-07 HKT

新一届的世界杯场地单车赛周五起一连3日在澳洲珀斯举行，「小女车神」李思颖首登「世界杯」颁奖台！她在共有11人参赛的女子淘汰赛夺得铜牌，为未来2天的主项 - 麦迪逊（拍梁宝仪）及全能赛打了强心针；同场的香港男子团体追逐赛在只有4队参赛下首夺银牌，亦为本月底的亚锦赛开一个好头。

香港男子团体追逐赛首获世界杯银牌。香港单车总会图
李思颖(右)首次登上世界杯颁奖台，夺女子淘汰赛铜牌。香港单车总会图

李思颖首登世界杯颁奖台

今仗是李思颖自去年11月粤港澳全运会拿下3面金牌后的第2场国际场地单车赛，她曾于上月沙特阿拉伯的亚洲公路单车锦标赛夺男女混合队际计时赛历史金牌，今站澳洲世界杯的首天比赛包括女子淘汰赛，思颖在11人中守住不被淘汰，最终夺得她单车生涯首面「世界杯」铜牌，卫冕的墨西哥选手文度莎（Yareli Acevedo Mendoza）及挪威史丹宝（Anita Yvonne Stenberg）分夺冠、亚军。

男团追逐赛决赛不敌澳洲

港队今仗派出6男3女参赛，包括男子团体追逐赛的缪正贤、伍柏亨、曹棨光、朱浚玮及决赛上场的马绎斐，他们先后在4公里的资格赛以4分06秒640次名入首圈，以4分03秒474胜中华台北入决赛对东道主澳洲，最终港队在尾段被对手超圈，但仍为香港取得历来首面团体追逐赛的世界杯银牌。

队中大师兄缪正贤赛后表示今仗主要为今年月底的亚洲场地单车锦标赛做准备，他说：「今次澳洲站世界杯，我们的时间都接近最好的水平，有奖牌粹纯是较少队伍参加，所以重点都是放在发挥及表现上。」

UCI世界杯曾于过几年名为「国家杯」，今年改回以往的「世界杯」，今年一共有3站，澳洲站后，是下月17-19日在将军澳香港单车馆的香港站以及紧接的大马站（4月24-26日）。

记者：徐嘉华

