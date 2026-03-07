2026劳力士中国海帆船赛 Team Alive–Rampage夺得冲线冠军

Phillip Turner及陈维泽旗下的 Reichel/Pugh 66 型「Team Alive – Rampage号」，于周五(6日)下午1时15 分8秒在苏碧湾冲线，成功在2026年劳力士中国海帆船赛夺得冲线冠军。

对赛事追随者而言，今早可谓紧张万分，所有目光都集中在「Team Alive–Rampage号」身上，看看他们能否挑战自己在2016年创下的赛事纪录。该队自星期三离开香港维多利亚港起便一直领先，以接近最南的恒向线全速推进，一直领先「Centennial V号约20海浬。

中国海帆船赛向来以战术具挑战性著称。当领先船队逼近苏碧湾时，原本的东北风会绕过吕宋岛北端，使当地风力微弱且风向不甚稳定。领先的船队再次要穿越这个恶名昭彰的「吕宋无风洞」，历来拖累不少船队未能打破纪录。

尽管在早段一直保持高速航行，「Team Alive–Rampage 号」最终于周五下午1时15分8秒冲线，以49小时55分8秒的总时间顺利夺得冲线冠军，不过以18海浬之差未能刷新2016年保持至今的旧赛事纪录。「Team Alive – Rampage号」的策略员Matt Humphries表示，虽然未能打破纪录，但团队对整体表现非常满意：「我们一直采取较南的航线，确保进入苏碧湾时不会遇上逆风或无风区，结果非常顺利。我们在最后甚至不需要逆风航行。队员们非常努力，每一海浬、每一分钟都全情投入，火力全开，确保能成功夺得冲线冠军。」

澳洲籍船长Duncan Hine亦非常满意此次比赛：「我们玩得非常开心。我们订下计划、然后逐步执行，基本上是把船当作偷来的一样疯狂驾驶。」他同时高度赞扬Alive船队与Rampage船队的合作：「两队之间的团队文化非常出色，我们非常享受这次合作。这是全新的体验，Alive船队自成立以来，这是第一次与另一支船队一共作赛。展望未来，我觉得绝对可以与Rampage号再合作，甚至可以与其他团队合作。」

第二艘冲线的是Ernesto Echauz拥有的 Reichel/Pugh75型「Standard Insurance Centennial V号」，也是 2023年的冲线冠军得主。他们选择靠近岸边航线，期望利用逐渐增强的海风，最终于周五下午3时43分48秒 完成赛程。

Echauz表示赞赏赛事提前举行的决定，形容这是一项非常正确的安排：「这是一场非常出色的比赛，风力强劲，而我们只花了两天多就完成，只有大约两个小时停滞不前或是移动缓慢，但从头到尾都很顺利。因此把赛期提前到三月是很好的决定，风况也更佳。实在是一场精彩比赛。」

当「Centennial V 号」和「Team Alive–Rampage号」抵达之际，苏碧湾对开的竞争却愈演愈烈。上届冲线冠军及 IRC 全场第一的双料冠军 TP52 型「Happy Go号，正与同为 TP52 的 「Standard Insurance Centennial VII 号」展开互不相让，两艘船多次互换领先位置，但在最后两小时，「Happy Go 号」再度提速，最终以41分钟的优势力压「Standard Insurance Centennial VII号」冲线。

随著领先船队陆续上岸，焦点转向 IRC 0 组与 IRC 全场总成绩的激战- 大家都关注「海狼号」能否赢得全场总冠军。在 IRC 竞赛1组中，「Zesst号」、「Zoe’s Guard号」持续强势表现，争持激烈。至于IRC高级休闲组，「Fenice号」稳步从后追赶，而 「Lisa Elaine号」以出色的航行表现稳居排行榜较前位置。