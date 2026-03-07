棍网｜四月香港亚青赛为港培育新血 58支本地及海外青少年队同场较量

洛杉矶奥运会棍网球的洲际资格赛将于今年10月在澳洲展开，属亚太区的香港队将与日本、澳洲、南韩、菲律宾等）争取5个出线明年的「终极奥运资格赛，女队主将之一的史卓妍（Steffi）昨出席香港青少年棍网球公开赛记者会时表示对争取明年「奥运终极战」有信心，下月她以U16女队助教，期望能带领球队在4月香港青少年混网球公开赛争取奖牌。

前日才从葡萄牙比赛后返港的Steffi，日前跟队友飞到葡萄牙参加2026欧洲六人棍网球杯（2026 Eurolax Sixes Cup），先后在小组赛胜法国、瑞士、苏格兰，可惜小组最后一战以一分负荷兰，落入季军战，最终港队以11:8胜波兰，勇夺季军；Steffi坦言十分满意在欧洲的表现：「虽然我们在10月的奥运资格赛不是对欧洲球队，但在欧洲今次比赛面对高头大马的运动员，适应一下高强度的比赛及高大球手的防守、进攻的打法，都学到很多，今仗获季军对我们是打了一支强心针。

方刚表示已安排一系列比赛给港队备战奥运资格赛。徐嘉华摄

香港棍网球总会总干事方刚表示，港队在7月波兰世界杯（10人赛）以及10月洛澳资格赛前，都会有不同的比赛去备战，包括2周后会到日本跟当地球队寓赛于操、5月去美国练兵等等。

徐嘉华摄

这之前，Steffi将以U16女队助教带领球队参加在黄竹坑游乐场举行的香港青少年棍网球公开赛，她说：「这一班女子U16是未来U20的班底，由于香港这年龄层的参与人数不多，很少哏到同龄的球手比赛，所以今次香港青少年公开赛是一个让她们跟同龄的海外球手交量的机会。」

2026香港青少年棍网球公开赛将于4月4及5日在香港仔运动场、香港仔运动场人造草地足球场，以及黄竹坑游乐场人造草地足球场三个场地举行，届时将有来自6个国家及地区共58支青少年队伍同场较量。

比赛设U8混合组、U10混合组、U12男女子组及U16男女子组6个不同组别，为不同阶段年轻球员提供竞技舞台，参赛球队分别来自澳洲、中国、中国香港、中华台北、韩国及日本。

记者/摄影：徐嘉华