三项铁人｜来自14个国家及地区约119海外选手来港参加亚青赛

香港三项铁人总会成功夺得未来2届、属洛杉矶奥运计分赛站赛的世界杯主办权，包括今年11月7至8号在中环海滨进行的一届；这之前，下周六（14号）一连2日在同一地举行「建银国际三项铁人青年及U23锦标赛」的个人赛及混合接力赛，暂已有来自14个国家及地区约119人报名参加挑战组比赛，港队亦精英尽出，冀能争取上颁奖台。

香港三铁总会会长周俏男(后排中)透露今明两年的香港站世界杯将计算入洛杉矶奥运会积分内。徐嘉华摄

港队精英青少年代表跟三铁会长周俏男(左四)合照。徐嘉华摄

较受注目的2028洛杉矶奥运会资格系列赛将于今年5月展开，选手将陆续出击，务求在各大小比赛争取更多积分出战洛奥，香港三铁总会会长兼亚洲三铁联盟副会长周俏男表示：「试过去年11月中在中环办全运会，天气较适合比赛（2024年香港站世界杯曾于3月举行），所以未来2届世界杯（2026年及2027年）作为奥运计分赛站，我们都会在11月进行，希望港队届时在主场有好表现，亦让香港市民看到紧张刺激的奥运计分赛。」

叶德朗(左) 期望今届U23能踏上颁奖台。徐嘉华摄

吴悦曦(右) 期望籍下周末的亚青赛争取今年11月青奥参赛机会。徐嘉华摄

说回下周末的亚青（16-19岁）及U23锦标赛跟香港未来2站世界杯一样都是采「半奥运距离」（750米游泳、18公里单车、5公里跑），是11月塞内加尔青年奥运会的最后资格赛，港队今次共派出 22 名运动员参赛，包括第一届全国学生（青年）运动会三项铁人男子精英青年组铜牌得主叶德朗，将与叶子轩、霍泓轩、沈恩途、曾竟琋及莫柏勋，一同角逐 男子 U23 个人赛；女子 U23 方面，则由全运会混合接力银牌得主韦祺领军，联同妹妹韦禔、林海晴及黄允彤争取佳绩。

体院三铁教练张德熙(左)希望队员没压力的表现自己最好。徐嘉华摄

男子青年组由王诺熙、简炜晋 (Dominic CARSON)、林乐仕、黄栢尧、翁溥泽及黄俊僖竞 逐；女子青年组则由 2024 年亚洲三项铁人 U15 及少年锦标赛在主场封后的 Sarah Modiano、文丽淇、伦柏翘、吴悦曦、王乐彤及岑颂宁一同挑战亚洲列强。

曾参加全运会三铁测试赛、22岁的叶德朗曾于青年组取得「梗颈四」，他表示十分渴望今次尾二一次U23能争上奖台，他说：「我当然想有好成绩，但未知对手实力，先做好自己本份，做好每一个细节，有奖牌是bonus。」对于曾参加全运会测试赛，叶德朗说能体验到跟国内选手比拼的强度，有助下周的比赛。

年仅15岁的吴悦曦第一次参加青年组比赛，对于下周比赛是最后一次争取11月青奥的资格赛，她期望有所表现：「我之前参加过去年10月巴林青亚个人赛（取得头8名），希望藉香港站争取青奥资格。」

记者/摄影：徐嘉华