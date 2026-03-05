棍网球｜五战四胜见成长 港女棍欧洲杯摘铜为奥运资格赛蓄势

香港女子棍网球代表队，上周远征葡萄牙圣安东尼奥雷阿尔城体育场，出战2026欧洲六人棍网球杯（2026 Eurolax Sixes Cup）。小组赛力挫法国、瑞士，虽以一分惜负荷兰，最终于季军战以11：8击败波兰，勇夺季军。

赛事首日，港队连胜法、瑞两军，气势如虹。次日早场对苏格兰，再以9：8险胜，晋级形势一度明朗。惟下午硬撼荷兰，苦战至最后仍以5:6，一分之差饮恨，只能以小组次名出线，转战季军战。

当地时间周日上演的季军争夺战，港队稳住节奏，攻守俱见章法，终以11:8压倒波兰。连番与欧洲劲旅交锋，港队抗衡能力与临场应变皆见进步。

队长史卓妍表示，此行收获甚丰，既是宝贵经验，亦是难得历练。香港素少机会与体格高大的欧洲球队交锋，今次五战仅负一场，虽以一分惜败，确实难以释怀，却亦从中汲取最多。她指，回港后将针对不足加强训练，提升进攻强度与把握机会之能力，冀于十月于澳洲举行的奥运资格赛争取更佳成绩。

