Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

棍网球｜五战四胜见成长 港女棍欧洲杯摘铜为奥运资格赛蓄势

即时体育
更新时间：20:00 2026-03-05 HKT
发布时间：20:00 2026-03-05 HKT

香港女子棍网球代表队，上周远征葡萄牙圣安东尼奥雷阿尔城体育场，出战2026欧洲六人棍网球杯（2026 Eurolax Sixes Cup）。小组赛力挫法国、瑞士，虽以一分惜负荷兰，最终于季军战以11：8击败波兰，勇夺季军。

赛事首日，港队连胜法、瑞两军，气势如虹。次日早场对苏格兰，再以9：8险胜，晋级形势一度明朗。惟下午硬撼荷兰，苦战至最后仍以5:6，一分之差饮恨，只能以小组次名出线，转战季军战。

当地时间周日上演的季军争夺战，港队稳住节奏，攻守俱见章法，终以11:8压倒波兰。连番与欧洲劲旅交锋，港队抗衡能力与临场应变皆见进步。

队长史卓妍表示，此行收获甚丰，既是宝贵经验，亦是难得历练。香港素少机会与体格高大的欧洲球队交锋，今次五战仅负一场，虽以一分惜败，确实难以释怀，却亦从中汲取最多。她指，回港后将针对不足加强训练，提升进攻强度与把握机会之能力，冀于十月于澳洲举行的奥运资格赛争取更佳成绩。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
7小时前
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
15小时前
公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯｜Juicy叮
公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯｜Juicy叮
时事热话
5小时前
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
01:49
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
影视圈
5小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
9小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
6小时前
陈家珮逆线行车｜警方征询法律意见后 以传票控告陈家珮不小心驾驶
00:34
陈家珮逆线行车｜警方征询法律意见后 以传票控告陈家珮不小心驾驶
突发
4小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
10小时前
BNO VS 特区护照｜周显
BNO VS 特区护照｜周显
投资理财
10小时前
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
影视圈
12小时前