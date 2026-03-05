Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

棍网球｜全港小学校际棍网球比赛 圣纪文小学及沙仑学校分获初级组及高级组冠军

更新时间：19:03 2026-03-05 HKT
2025-2026全港小学校际棍网球比赛于2月28至3月1日于西沙GO PARK 棍网球场举行，初级组锦标由圣公会圣纪文小学夺得，高级组冠军则由路德会沙仑学校胜出。两场决赛都以1球之差决出胜负，在场嘅观众都显得十分肉紧！

全港小学校际棍网球比赛分为初级组及高级组，分别有9支及12支队伍参赛，比赛先进行分组赛，同组队伍将进行一轮单循环赛事，胜方得2分，平手得1分，负方得0分，小组首两名队伍进入四强淘汰赛争夺冠军殊荣。

初级组决赛，由圣公会圣纪文小学以8：7一分险胜⁠博爱医院历届总理联谊会梁省德学校赢得冠军。高级组决赛，路德会沙仑学校以10：9挫圣公会圣纪文小学夺得锦标。此外，中华基督教会湾仔堂基道小学以5：1挫荃湾商会学校于初级组夺季，岭南大学香港同学会小学则以12：4击败丹拿山循道学校于高级组季军战胜出。

个人奖项方面，圣公会圣纪文小学的黄浚乐和路德会沙仑学校吴智琛分别获选为初级组及高级组最有价值球员(MVP)，循理会美林小学的陈奕欢攻入31球，以及丹拿山循道学校的江俊宏攻入51球，则分别成为初级组及高级组神射手。

是次比赛合共有14间小学参加，包括：路德会沙仑学校、⁠圣公会圣纪文小学、⁠循理会美林小学、⁠丹拿山循道学校、荃湾商会学校、香港道尔顿学校、⁠李升大坑学校、金巴仑长老会耀道小学、长沙湾天主教小学、中华基督教会湾仔堂基道小学、狮子会何德心小学、岭南大学香港同学会小学、高主教书院小学部及博爱医院历届总理联谊会梁省德学校。
 

