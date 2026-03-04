LIV Golf香港站明日粉岭开战 加西亚重返福地求卫冕 Ripper GC誓夺团体三连胜

总奖金高达2500万美元的汇丰LIV Golf香港站，将于明天在香港哥尔夫球会粉岭球场正式掀开战幔。赛会举行赛前记者会，除了宣布这项盛事将延长合作至2027年外，，一众焦点球星包括卫冕冠军加西亚（Sergio Garcia），开季团体赛两连胜的Ripper GC、球队Legion XIII 队长、个人积分榜首拉姆（Jon Rahm），刚在阿德莱德站「复活」夺冠的金河珍（Anthony Kim）及其4Aces GC队长庄臣（Dustin Johnson），亲身分享备战情况。

卫冕冠军加西亚。廖伟业摄

左起：Ripper GC 队员利什曼（Marc Leishman）、斯迈利（Elvis Smylie）、队长史密夫（Cameron Smith）及赫伯特（Lucas Herbert）于 2026 年 3 月 3 日在香港哥尔夫球会粉岭球场出席记者会。Liv Golf 图片

加西亚重返福地求卫冕

去年在此地赢得个人第二个LIV冠军兼团体「双冠」的加西亚，将率领火球队再度登场。 他直言对重返福地感到兴奋亦大赞香港独特且充满活力 ：「我认为香港是一个非常独特且伟大的城市，充满活力。而且我认为她很有的活力，你可以玩得很开心，所以这很好。能回到香港这个我打过很多次的美丽高尔夫球场很高兴，这是一个很适合我、很享受的球场。」

被追问到他是队伍中唯一在此捧杯的人，会否肩负更多领军责任时，加西亚即展现对队友的绝对信心：「佢哋亦都知道点样赢波。佢哋全部都系好出色嘅球员，个个都识赢波。」

Ripper GC强势袭港 誓夺三连胜

以澳洲球星为班底的Ripper GC，开季在利雅德及阿德莱德实现团体两连胜，气势一时无两。队长史密夫（Cam Smith） 扬言不会自满：「我很高兴能够在赛季初便看到努力得到回报。但我们不会掉以轻心。我们现在的气势很好，只要保持下去就可以了。」

西班牙名将拉姆（Jon Rahm）LIV Golf 图片

拉姆求开斋 赞粉岭多变

球队Legion XIII 队长、暂列个人积分榜首的西班牙名将拉姆（Jon Rahm），虽连续两站屈居亚军，但状态稳定。他坦言渴望将好表现转化为锦标：「我对目前的表现感到满意，真希望能在其中一站取得胜利。胜利从来都不容易，但我很高兴自己一直保持在争冠位置。」拉姆亦表示非常喜欢香港这座城市：「这是我全年最喜欢的比赛周之一，这里有美食、娱乐，以及各种各样的乐趣。」

金河珍（Anthony Kim）(左）队长庄臣（Dustin Johnson）（右）Liv Golf 图片

金河珍浴火重生 庄臣赞不绝口

球队4Aces GC成为另一焦点，事关沉寂多时的金河珍（Anthony Kim）刚于阿德莱德站神奇封王。而队长庄臣（Dustin Johnson） 形容过程「非常精彩」，大赞对方在高压下发挥出色。金河珍表示比赛更多是调整心态：「我很高兴能重新调整状态，把高尔夫、家庭和保持清醒的头脑放在最重要的位置。我的目标是每天进步 1%。我仍然专注于提升自己，尽我所能帮助球队。」

他强调过程比结果更重要：「我不去担心结果，只是努力每天进步，这个过程最终奏效了。我会继续努力，我相信我的 最佳状态还在后头。」