LIV Golf香港站明日开锣 潘顿卓林普跨界战Pro-Am 骑神：平衡感似骑马 球王：两个『打波』都要好准确

万众期待的LIV Golf香港站明日在粉岭球场正式开打，今年赛事迎来多项革新。今日率先举行职业业余配对赛（Pro-Am），让业余球手与职业球手同场竞技，同时让正赛球手熟习场地，而赛马界传奇骑师潘顿（Zac Purton）、球王卓林普（Judd Trump）跨界亮相，成为全场焦点。

赛马界传奇骑师潘顿笑言：骑马同挥杆都要讲究平衡同节奏。廖伟业摄

桌球「世一」卓林普：两个『打波』都要好准确。廖伟业摄

汇丰LIV Golf香港站将于3月5-8日在粉岭球场举行。 今年赛事迎来多项革新，包括首次由三日增至四日，并采用72洞赛制，参赛球手增至57位。 而今日率先举行职业业余配对赛（Pro-Am）。骑师潘顿伙拍澳洲新星史迈利（Elvis Smylie）及莱什曼（Marc Leishman）出战，被问到骑师与高球的共通点时，他笑言：「平衡好重要！骑马同挥杆都要讲究平衡同节奏，两件事情系共通的。」在香港定居19年的他，直言近年更专注提升球技：「我打得还可以，但当然希望再好啲。」

骑师潘顿(中)伙拍澳洲新星史迈利（Elvis Smylie）（左1）及莱什曼（Marc Leishman）（右1）出战职业业余配对赛。廖伟业摄

桌球「世一」卓林普则与美国名将尤莱恩（Peter Uihlein）及屈臣（Bubba Watson）同组。被问到桌球与高球有何相似之处，他妙答：「两样都系『打波』，都要好准确。」首度征战粉岭球场的他大赞：「香港系个好地方，好开心可以参与，我会尽情享受比赛。」