电竞｜LOL电竞六大顶级联赛赛区 年末云集各路劲旅竞逐世界冠军

即时体育
更新时间：09:00 2026-03-07 HKT
发布时间：09:00 2026-03-07 HKT

上周末香港迎来本地英雄联盟电竞史中一大里程碑，来自南韩的南韩冠军联赛LCK，选址香港作为首次海外杯赛决赛LCK Cup Final，一连两日吸引近2万名观众入场，而实际上LOL电竞亦有另外5大赛区，除了2个国际赛外，年末云集各赛区多支顶尖队伍的英雄联盟全球总决赛更是每年的重头大戏。

香港作为LCK海外首个落脚点。摄影：魏国谦
香港作为LCK海外首个落脚点。摄影：魏国谦
LCK队伍因多次夺得世界冠军因此被认为是最强赛区。摄影：魏国谦
LCK队伍因多次夺得世界冠军因此被认为是最强赛区。摄影：魏国谦
LCK队伍因多次夺得世界冠军因此被认为是最强赛区。摄影：魏国谦
LCK队伍因多次夺得世界冠军因此被认为是最强赛区。摄影：魏国谦

6大赛区队伍剑指最高荣耀高捧召唤师杯

今次到港举办杯赛，来自南韩的LCK是LOL电竞其中一个技术水平最高的联赛，云集多位南韩最顶级的玩家，最有代表性的必然是效力T1（前SKT T1)的Faker(李相赫），LCK亦是英雄联盟史上最为成功的赛区，在举办代表LOL最高殊荣的全球总决赛15个赛季中，代表LCK的战队就总共值得过10次冠军。

而被认为是第二强的赛区则是中国联赛LPL，代表的队伍曾3次夺得全球总决赛，亦诞生了继Faker后第2位LOL名人堂选手，传奇中国射手位Uzi(简自豪）。而另外亦有大平洋联赛LCP，是集合台湾地区、日本以及越南等战队的赛区。而另外3大赛区则有香港选手Kaiwing现效力VKS的巴西赛区CBLOL，北美赛区LCS和欧洲赛区LEC。

而以现在赛制下各赛区都分为3个赛段，各赛区第一赛段会决出出战首个国际赛全球先锋赛的名额，LPL和LCK各有2个出赛名额，而另外4赛区则有一个名额，将在3月16至22日在巴西决出首个国际级杯赛冠军。而之后6月26日-7月12日则会进行第二个国际赛赛事季中邀请赛（MSI)，除了CBLOL只有1个名额外，其余赛区也获2个名额，MSI冠军亦可直接获进入当季世界赛的资格，因此对各战队而言亦至关重要。而全年的压轴大戏则是英雄联盟全球总决赛则在10月于美国举行，LCK和LPL各有4个名额，CBLOL只有1个其余赛区则有3个，全球总决赛是LOL的最高荣耀，除了可以将名字刻在奖杯「召唤师杯」外，冠军队伍的选手亦可在游戏中获专属的冠军签名造型，对选手而言意义重大。

