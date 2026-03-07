Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

电竞｜LOL电竞史上最强选手Faker Chovy能否接火棒再成热话

即时体育
更新时间：09:00 2026-03-07 HKT
发布时间：09:00 2026-03-07 HKT

谈到英雄联盟电竞必定离不开一名传奇选手，来自南韩效力T1(前SKT T1)的中路选手，人称不死大魔王的Faker（李相赫），以无人能及的6夺世界冠军的成就傲视群雄，而Chovy在近年快速掘起，能否成为Faker接班人再成热话。

Faker是公认的英雄联盟电竞史的最伟大玩家。法新社
Faker上年再为T1赢下第6个世界冠军。法新社
Faker六冠无人能及 Chovy只欠国际赛场上证明自己

现年29岁的Faker在2013年在SKT 2队出道，初出道便经典场面连连，处子战对线对上当时成名已久的Ambition便用奈德丽单杀了他，更在LCK的前身OGN夏季决赛中对上Ryu中，在最后一局决胜局中上演了LOL历史中最有代表性的「双刧大战」，残血反杀Ryu致胜，之后更一举闯进当年的世界赛更赢下当季冠军。之后在2015-16年连续2年赢下世界冠军缔造SKT T1皇朝，更因多次能丝血逃生而被称为「不死大魔王」但其后却在2017年对有Ruler所在的SSG中被3:0横扫后，Faker和SKT陷入低潮期，他亦被质疑能否还具当年的统治力，但历经5年后已改名成T1的SKT聚集了Zeus、Oner、Gumayusi和Keria这几位年轻且具天赋的选手，虽在2022年失落全球总决赛冠军，但最后两年卷土从来连续2年再登上世界之癫，其后在去年在上单Zeus离队换成Doran后，依然保持恐怖的带队能力，达成史无前例的3连冠，也证明了年龄并不能限制他。

Chovy在效力Gen.G中多次击败Faker带领的T1。摄影：魏国谦
Chovy只欠国际赛场上证明自己。摄影：魏国谦
而目前经常能与Faker受到讨论最多的必然是Gen.G的中路Chovy，现年25岁的Chovy在2018年在Griffin出道，出道便展现出过人天赋，以出线的对线技巧和在食兵（CS）接近不会出现失误而被广为认识，更在效力Gen.G中多次击败Faker带领的T1，因此近年被广受讨论他能否成为Faker的接班人，踪使他已连续2届夺MSI冠军，但他也始终无法在全球总决赛中有突破，更多次在关键时刻失手而受质疑，而今季Chovy再在第一赛段中打出统治级表现，带领队伍在香港举办的LCK Cup决赛中3:0横扫BFX，并将会冲击全球先锋赛的冠军，今季他能否延续强势表现勇夺全球总决赛冠军，甚至完成「灿金之路」（赢得所有赛事冠军）完成连Faker都无法达成的成就再成今年LOL电竞的热话。

