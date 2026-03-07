电竞｜LCK CUP首落户香港吸引近2万人见证 盼重燃电竞狂热培育本地新人

电竞英雄联盟(League of Legends, LOL)南韩冠军联赛LCK CUP 2026决赛，3支队伍上周末在启德体艺馆展开激战，最终Gen.G在总决赛中3:0横扫BFX封王落下帷幕。为期两日的赛事吸引近2万人观战，周边产品亦一扫而空，反映出电竞在本地具一定吸引力。中国香港电竞总会主席周启康盼可再次营造本地电竞氛围，再延伸至电竞人才发展。

3支队伍在香港争夺最终的LCK CUP冠军。摄影：魏国谦

不少观众盛装打扮支持选手。摄影：魏国谦

今年其中一个名场面是Gen.G射手Ruler上演5杀。直播截图

最终由Gen.G在香港捧起LCK CUP冠军奖杯。摄影：魏国谦

LCK首次海外赛落户香港 近2万人见证电竞盛事

今年英雄联盟顶级联赛LCK首度冲出南韩，并选择香港作为首个海外举办杯赛的地点，由Cyber Games Arena（CGA)在启德体艺馆主办为期2日的2026 LCK Cup Finals in Hong Kong。首日的败者组决赛由前世界冠军中单Showmaker带领的DK，对上今届黑马BFX已接近满座，最终由BFX继续黑马之路以3:0淘汰DK，取得最后一张全球先锋赛韩国赛区代表门票，兼杀入决赛。

周日的决赛在全场爆满下，见证这支黑马军挑战联赛霸主Gen.G。最终今季表现强势的Gen.G在决赛中再打出统治级表现，在明星中单Chovy在3战中1次不死，加上射手Ruler在第3场打出5杀下，以3:0横扫BFX夺得今届LCK Cup冠军。

今次亦设粉丝邨供打卡和选购纪念品。摄影：魏国谦

今次有到香港的Gen.G也是其中一支人气颇高的队伍。摄影：魏国谦

香港电竞总会主席周启康。摄影：魏国谦

香港气氛比其他地方更好

中国香港电竞总会主席、兼CGA行政总裁周启康Ryan表示今次比赛受到很多关注，他亦表示起初都未有想到周边产品的反应如此热烈，很多产品首日已经售罄。今次也令他发现到香港有很多市民是未看过电竞赛事，而今次也吸引了不少第一次看的观众入场。Ryan也认为香港的观赛气氛更胜其他地方：「香港的气氛就算我去过其他国家看电竞赛事，香港气氛其实更加好，可能因为他们之前已经看得太多了，可能个个月都有。就连韩国的合作伙伴，或者我们其他赞助商反映，其实都觉得今次香港现场LCK气氛比其他世界级赛事更好。」

而被问到会否希望举办更大型的比赛如LOL的国际赛或是CS2最高层级的Major时，Ryan也表示有意愿可以举办这些更大型的比赛，因也更具吸引力和对本地有帮助。但他也坦言在现行机制下需要有所调节：「因为所有大型的赛事唔系讲紧，我今日申请明年在香港做，现在是排到2至3年之后的事情。但是以现行可能配套，我们未必可以预料到我们得到一个资助是做3年或者更长远的活动。」

2日赛事吸引近2万名观众到场观赏。摄影：魏国谦

盼能恒常化大型电竞活动 将电竞气氛重燃发掘新人

今次LCK Cup决赛是继去年在香港举办游戏「绝对武力2(CS2)」的「Blast Premier Rivals Hong Kong」后，第2个获M品牌认证的电竞赛事。而实际上CGA亦曾在2017和18年举办电竞音乐节，以往亦有电竞节，然而已停办一段时间。Ryan也希望能够重启像电竞音乐节一样的本土电竞活动，他也希望能够将一些活动恒常化：「我觉得香港可以恒常化有更加多的活动去重新凝聚整个电竞气氛，都希望可以有更加多外国赛事，可以以广东话形式，就是在大电视台上面，或者可能有广东话网上直播，我觉得这个也能帮助持续建立个气氛。」

以往香港亦出现了不少LOL的电竞队伍，例如FAK、HKA英雄联盟分部等，亦有电竞选手在国际舞台上大放异彩，例如去年效力CFO的Kaiwing助队伍杀入世界赛8强。但近年在职业赛场上都不再看到香港队伍的身影，香港选手也成为赛场少数，Ryan也坦言现在的电竞氛围暂不足以建立一支香港的战队。他希望可以利用重新建立的气氛去提供更多比赛机会发掘新人：「始终选手的进步在比赛中最为显著，通常发掘新人都是在民间的小型赛事中，因为要发掘选手要令到选手有进步的目的，比赛系最简单直接。」他也补充：「但又不可以永远只有大型赛事，因为未必有太多选手可以参与到，可以考虑做些每季不同区内的电竞比赛，又或是电竞节等，令市民有更多机会接触和感受到电竞比赛，同时令更多选手有更多赛事吸收经验。」也会利用校际杯的方式发掘更多潜力新人，Ryan也希望可以得到政府资助或牵头去支援建立起香港的队伍或投放更多资源在香港选手上。

记者/摄影：魏国谦