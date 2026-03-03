足球｜港队女足宣布退出「Pink Ladies Cup 2026」 足总：以职球员安全为首要考虑

正在杜拜出战「Pink Ladies Cup 2026」的港队女足，昨日已透过足总声明报平安，但中东局势持续紧张，今日足总再发声明以职球员安全为首要考虑，宣布已去信主办单位表示退赛，并随事态发展作出合适安排。

港队女足宣布退出「Pink Ladies Cup 2026」。足总图片

港队女足宣布退赛 已停止外出活动确保人身安全

港队女足2月25日远赴阿联酋杜拜出战「Pink Ladies Cup 2026」，上周六已完成对加纳一战，原定明日和6号将分别对坦桑尼亚和俄罗斯，然而中东局势持续紧张，杜拜亦受到伊朗针对美军基地的报复式空袭，令外界关注女足职球员在当地的安全和情况，足总今日宣布已去信主办单位，港队女足将退出比赛不会参与余下的赛事，并以职球员安全为首要考虑。

足总亦指球队现时已停止一切外出活动，并留守当地酒店内以确保人身安全，也表示会与相关部门会持续与球队保持紧密沟通，实时了解当地最新情况及球队需要，并 会因应事态发展，为球队作出合适安排。目前杜拜机场已提供有限度服务，在周一起有限度恢复航班升降。

