剑击｜ 女花卡塔尔航空周一晚机取消 受影响赛事包括本周男女花的开罗站 男佩巴都亚站及女佩雅典站

受到中东局势影响，香港剑击队亦受连累，原本在本周中展开的部份FIE 世界杯被逼延期，包括男子花剑队亦要修改行程，他们昨晚（周日晚）照原定计划起飞去巴黎，今晨10时已抵埗，花剑队主教练基连（Greg Koenig）回复本报查询时证实本周四展开的开罗站世界杯将延期，男花队将留在法国集训2星期，再转参加下一站秘鲁利马站于本月20日展开的大奖赛。

以蔡俊彦(左一)及张家朗(右一)为首的男子花剑队昨晚顺利飞巴黎，现留巴黎集训2星期再去下一站比赛。资料图片

Greg表示男花会留巴黎训练2星期再去下一站比赛。资料图片

蔡俊彦今晨跟大队已抵达巴黎。资料图片

张家朗曾在开罗站取得过佳绩，包括2022年开罗世界锦标赛，他第一次夺得铜牌。资料图片

以「世一」蔡俊彦及「剑神」张家朗」为首的香港男花队原定计划是昨晚飞到巴黎，再转机去开罗准备本周中的FIE世界杯，但受到伊朗局势剧烈升温，Greg表示FIE已取消本周的开罗站比赛，男花队将留在巴黎集训2星期以备战利马大奖赛。有消息指开罗站将延期而不是取消，FIE（国际剑联）官网已删去男、女花本周的开罗站资料。

香港女子花剑队主力郑晓为(右起) 、符妤名、关渝澄及吴佳蔚今晚班机取消，迟几天才飞去巴黎会合男子花剑队。资料图片

原本乘坐卡塔尔航空 女花队被逼取消今晚行程

女子花剑方面，她们原定今晚（周一）乘坐卡塔尔航空经多哈去巴黎会合男花，但行程有变，Greg表示女花将于一星期后才飞去巴黎跟男花一样在当地训练，再一齐飞去秘鲁比赛。

等了足足3年终于在最后一届的亚青赛登上男佩青年组冠军奖台，何柏霖表示皇天不负有心人，十分满足今届成绩，寄望4月的世青赛再登上最高奖台。资料图片

男佩亚青金牌得主何柏霖：比赛延期不失望

同样受连累的还有同样在本周举行的意大利巴都亚站世界杯，男佩原定今晚起程，但今晨通知要延期。上周在雅加达亚青赛夺得青年组男佩金牌的何柏霖表示今晨接到通知不用飞，因比赛延期，问他可会失望，上周等了足足3年夺得亚青赛金牌的他说：「其实不太失望，因为都想亚青后有个休息时间，毕竟在亚青赛前飞了很多地方，现在巴都亚站取消，我可以好好休息，再冲今季余下的比赛。」19岁 的何柏霖下一个大的目标是4月初巴西世青赛争取奖牌告别青年组赛事。

至于女子佩剑队一早已身在巴黎，没有航班影响的问题，但她们本周在雅典有一站世界杯亦延期。

香港剑总今午发出一则转述FIE告示：「由于全球局势及其不确定性，加上因航班取消等问题导致可能无法出国或返国的代表团持续增加，FIE执行委员会决定延期本周的赛事。」受延期的赛事包括男女花的开罗站世界杯、男佩的意大利巴都亚站世界杯及女佩的雅典站世界杯，FIE稍后会公布延期的日子。

记者：徐嘉华