WTT新加坡大满贯｜孙颖莎力挫队友王曼昱 新加坡大满贯封后

即时体育
更新时间：13:02 2026-03-02 HKT
发布时间：13:02 2026-03-02 HKT

WTT新加坡大满贯女单决赛上演国家队「内讧」，结果一姐孙颖莎以局数4:2力挫王曼昱，孙颖莎很高兴夺得冠军，赛后坦言每次与王曼昱对赛都不容易，今次非常满意自己的表现。

孙颖莎以局数4:2力挫王曼昱。新华社
莎莎对赛成绩占上风

今仗已是孙颖莎与王曼昱第30次在国际赛场交手，最近11次全部是决赛争冠。双方之前29次碰头，孙颖莎以19胜10负领先，而最近2次对垒两人各胜一场。孙颖莎指出：「我们已是熟悉到不能再熟悉的对手和队友。」
今仗甫开赛孙颖莎占得先机，连赢两局11:8、11:9。之后轮到王曼昱还以颜色，连胜11:7、11:6，局数扳平2:2。第5局，王曼昱乘后上气势领先至10:7时，竟被孙莎连取5分刁时反胜12:10，局数再度领先3:2。

孙颖莎与王曼昱第30次在国际赛场交手。新华社
第5局落后反胜成关键

王曼昱第5局大好形势下倒输，令形势再次逆转。「莎莎」乘势于第6局再赢11:9，局数4:2击败王曼昱夺得冠军，并将两人对战纪录改写为20胜10负。 
孙颖莎赛后很满意自己的表现，并兴奋表示：「非常开心再次在新加坡赢得冠军，我跟曼昱也像之前一如既往地发挥出了我们彼此最好的水平。我们双方都是拼尽全力，珍惜打好每一分。每一场都有不一样的感受和收获，在比赛遇到了困难，及时总结回顾，整体自己非常满意。」

冠军孙颖莎（左）、亚军王曼昱在颁奖仪式上。新华社
