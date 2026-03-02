WTT新加坡大满贯｜王楚钦4:0横扫林昀儒 夺个人第5个WTT大满贯男单锦标

国家乒乓一哥王楚钦，周日于WTT新加坡大满贯决赛，以4:0轻取中华台北的林昀儒，赢得个人第5个WTT大满贯赛事男单冠军。

这场被喻为当今乒乓最触目的左手对决，战况未有预期激烈，国家队的王楚钦首局便轻松胜11:3。第2局王楚钦同样开局便取得5:1的领先优势，再赢一局11:8。第三局林昀儒开局不错一度领先3:1，但之后无以为继，被王楚钦连取多分反超前10:4，并再赢一局11:8。

直落4局轻松取胜

局数落后0:3的林昀儒已再无退路，第4局开始便抢攻，成功取得5:2的领先优势，可惜，之后又被王楚钦追上再输8:11，王楚钦顺利以局数4:0取胜，拿下个人第5个WTT大满贯赛事男单冠军。