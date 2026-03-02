奥运金牌得主徐莉佳 参战与海外船队较量

今届劳力士中国海帆船赛星光熠熠，除了莫俊杰的单人挑战，今届赛事有多名 猛将参赛，令赛事关注度大增。 前国家队奥运金牌得主徐莉佳亦会参战，将坐阵上一届的双料冠军（冲线 冠军和IRC全场总冠军）——「Happy Go 号」；另外其他海外强队还包括「劳力士悉尼至荷伯特帆船赛」的两届冠军、澳 洲队伍「Team Alive-Rampage号」。

前国家队奥运金牌得主徐莉佳亦会参战。美联社