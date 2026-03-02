劳力士中国海帆船赛周三启航 莫俊杰「单人匹马」挑战极限

由香港游艇会主办、 被誉为亚洲最高级别蓝水 经典赛事的「2026劳力士 中国海帆船赛」将于3月4日 揭开战幔。赛事每两年一届，参赛队 伍既有本地顶尖队伍，也有来自海外 的强队，在一众优秀的船队中，前港 队代表莫俊杰选择了一条最艰巨的航 道——以「单人匹马」姿态，驾驭平常 至少需要八至九名船员操作的「2 Easy 号」，挑战这场一级离岸赛。

怒海独航四日

这条由维港驶向菲律宾苏碧湾、 全长565海里的赛道绝非坦途。风高浪 急加上地形、渔网等障碍，团队作赛 已充满挑战，单人出战会更加困难。 莫俊杰坦言，单人航海最大的敌人是 睡眠，比赛时每次仅睡15至45分钟便 需醒来检查。「平时习惯睡足八小时， 现在拆解得如此零散，对身心是极大 考验。」 面对怒海，需独自在大海航行四 日的莫俊杰坦言，若遇风险必须以「保 本」为先，不能像团队般将船只性能推 至极限。「五个人拉帆与一个人拉，力 度天渊之别。危急时唯有爆发『小宇 宙』顶硬上，因此决策必须审慎，首要 将船只受损风险减至最低。」至于冲线 后最想做甚么？莫俊杰展露真性情： 「当然是喝一杯冰镇啤酒，再吃一顿丰 富大餐慰劳自己！」届时好友将在菲律 宾终点接船，那份重聚的喜悦，同样 是他乘风破浪的动力。 莫俊杰直言，完成这场亚洲大赛 后，希望进一步挑战终极目标——「单 人环球航行」。「若要开始环球梦，我 未知自己能否胜任，但正如移山也要 逐块石仔堆砌，这场赛事正是最佳起 点。」