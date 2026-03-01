香港LCK CUP2026｜Gen.G不败勇夺LCK CUP冠军 香港万人打气令Ruler印象深刻

电竞英雄联盟(Leauge of Legends, LOL)南韩冠军联赛LCK CUP2026决赛，在启德体艺馆为期2日的激战周日圆满结束，最终由不败之师Gen G以3:0的统治级表现击败BFX，今战拿下5杀的Ruler则对香港今次的设备感满意，今次比赛粉丝的打气声亦令他印象深刻。

万人打气令Ruler印象深刻

Gen.G上年LCK CUP决赛不敌HLE，屈居第二兼无缘全球先锋赛，今年一雪前耻不但杀入全球先锋赛，更以强势的表现勇夺今届LCK CUP冠军。赛后Gen.G主帅Ryu表示选手今日表现得好好，好开心今日可以3:0获胜，并会在经过休息后好好准备之后在巴西举行的全球先锋赛。

而初次到香港打正式比赛的Ruler则对于今次场地的设备感满意，他说：「我通常到别的场地的设备特别在意和需要特别调整，但今次在香港的设备都好好没有特别问题，另我可以好轻松地去进行比赛。」初到启德体艺馆面对接近一万位观众比赛的体验亦令Ruler印象深刻，他说：「因为第一次到香港比赛，现场粉丝的气氛都好热烈，观众的欢呼声都好大声，令我印象深刻和感动。」

记者/摄影：魏国谦