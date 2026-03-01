东京马拉松｜ 共有5位日本跑手跑入头20位内 大迫杰占首席

举世知名的东京马拉松2026周日举行，现年34岁的日本名将兼李宁赞助的国际级长跑手大迫杰（Suguru Osako）以2小时05分59秒夺得日本本土选手第一名，埃塞俄比亚的Tadese Takele以2小时03分37秒成功卫冕男子组冠军，女子组由肯亚的Brigid Kosgei夺冠。

34岁的大迫杰多年来保持日本首席长跑位置。图片由公关提供

图片由公关提供

图片由公关提供

图片由公关提供

身著飞电6 ELITE碳板科技全新配色跑鞋及专属订制赛服的大迫杰，以沉稳节奏及强势冲刺姿态全程主导赛事，成为日本本土跑手第一名、总排名第12兼亚洲第2名，仅次于跑出2小时05分58秒的中国贵州跑手丰配友（总排名第11），后者亦打改写了中国男子马拉松赛的时间。

总共有5位日本跑手跑入头20位内，以大迫杰为首，时间是2小时05分59秒（总排名第12位）、铃木健吾（Suzuki Kengo）以2小时06分09秒排第13位、市山翼（Tsubasa Ichiyama)以2小时06分58秒排第15位、近藤亮太（Ryota Kondo)，而去年世大运半马拉松金牌得主工藤慎作（Shinsaku Kudo）以2小时07分34秒排第20位。

记者：徐嘉华