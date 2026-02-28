香港LCK CUP2026｜BFX爆冷3:0横扫DK 锁定先锋赛名额队史首闯国际赛事

电竞英雄联盟(Leauge of Legends, LOL)南韩冠军联赛LCK CUP2026决赛今个周末正式在启德体艺馆上演，周六先进行败者组决赛，由上战逆转击败有传奇中单Faker坐阵的上年世界冠军T1闯进败者组的DK，对上今年最大黑马队伍BFX，最终BFX继续保持强劲势头，以3:0轻松击败DK，决赛将会对上GEN G锁定全球先锋赛名额，亦是队史首次闯入国际赛。

BFX主帅Edo：发现担心队员首次海外比赛发挥不佳多虑了

LCK CUP败者组决赛由前世界冠军中单Showmaker带领的DK，对上有超级新人射手Diable坐阵的BFX，但今战并未出现意料中的激战，而是成为BFX的独脚戏，在打野Raptor多次照顾下路，和辅助Kellin的保排下，令Diable能轻松发育并凭着稳定的输出接管比赛，最后一局更打出28:11的击杀比，最终BFX3:0击败DK，取得最后一张全球先锋赛的入场券，并于周日与联赛霸主GEN G会师决赛。

BFX主帅Edo发现担心队员首次海外比赛发挥不佳是多虑了。摄影：魏国谦

辅助Kellin直言去年和队友刚合作时有不少磨擦。摄影：魏国谦

而BFX主帅Edo赛后受访表示从今日的选角开始已经做了好好的选择，而选手亦都表现出很好的表现，今次除了是BFX首次得到世界赛资格外，到香港比赛亦是他们首次在海外比赛，Edo直言刚开始会担心选手的表现，但看到今天的表现后发现自己是多虑了，他说：「这次来到香港到是队伍第一次在海外出赛，本身都好担心成员的表现能不能像理想一样，不过在看到今天的表现后，令到我认为开始的担心有点多余。」他也补充表示：「完成今场比赛后亦可以得到不少海外比赛经验，有助选手在未来的国际舞台上表现得更好。」

会师决赛的2支队伍都是保有上年一样的阵容，而辅助Kellin则直言和队友去年刚合作时有不少磨擦，但后来经过慢慢磨合，加上换了教练后便发挥得更好，他说：「前一年刚开始的时候，大家可能对其他选手有点不习惯，磨合过程中都有试过吵架，但经过一年磨合后对大家都多了不少了解，知道大家的喜好和多了配合下，再加上换了教练便发挥出很好的表现。」

打野选手Lucid感觉比赛突然完结了感到很虚无。摄影：魏国谦

DK主帅Cvmax表示对于今场的结果感到可惜。摄影：魏国谦

DK教练Cvmax展望接下来的赛季能减少起伏

DK主帅Cvmax表示对于今场的结果感到可惜，而打野选手Lucid则感觉比赛突然完结了感到很虚无，而Cvmax被问到虽然DK无缘全球先锋赛，但也打出了不少令人印象深刻的比赛，例如上场让2追3击败T1，而对于接下来的赛季有什么看法时，Cvmax表示：「对于下个赛季当然会用心去准备，最主要都想将我们在比赛中的起伏尽量减少，令我们一直保持一个好的水平，令接下来的赛季可以有更加理想的结果。」

记者/摄影：魏国谦