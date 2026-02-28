Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

专访｜「香港杰出学生」过来人给应届得奖者寄语 语重心长 一身受用

即时体育
更新时间：09:21 2026-02-28 HKT
发布时间：09:21 2026-02-28 HKT

「香港杰出学生选举」自1985年首办至今经历39届，共嘉许超过1300名优秀学生，包括应届（2024-25）的10位同学，而历年获得这项殊荣的亦有不少知名的学生运动员，包括2009年的「背后」欧铠淳（Stephanie)，她鼓励各位「杰出学生」：「将来遇到难关时，记得这一刻的自己，继续相信自己。」

欧铠淳在学业及游泳都是尖子，她寄予应届得奖者要记住这份骄傲及初心。资料图片
欧铠淳在学业及游泳都是尖子，她寄予应届得奖者要记住这份骄傲及初心。资料图片

现年33岁的Stephanie是奥运会「五朝元老」，是香港泳界第一人，仍活跃于泳坛的Stephanie当年获奖时正就读嘉诺撒圣心书院中四，对于成为「香港杰出学生」，Stephanie表示：「当年获颁杰出学生奖，觉得原来做运动员都可以突围而出得到一份肯定，这个奖在之后的日子提醒我努力是会被人见到的。」

「恭喜应届的得奖者，要记住这种骄傲同初心，将来遇到难关时，记得这一刻的自己，继续相信自己。」主项100米背泳的Stephanie今年的目标，是争取第5次出战9月名古屋亚运会。

值得一提，由青苗基金主办的「香港杰出学生选举」旨在发掘、表扬及培育具潜质及关心社会的学生，2022-2023年度有2位学体兼优的运动员学生得奖，包括跳远贾慧妍及跨栏白凯文（Chloe）。

香港女子青年跳远纪录保持者贾慧妍认为「香港杰出学生」这奖项是她继续前进的一大推动力。资料图片
香港女子青年跳远纪录保持者贾慧妍认为「香港杰出学生」这奖项是她继续前进的一大推动力。资料图片

贾慧妍：是我继续前进的一大动力

现时香港女子青年跳远纪录保持者（6米23）、就读于香港大学生物医学的贾慧妍，亦不忘勉励应届得奖者说：「这头衔对自己是莫大的认可，它跟一般在田径场上的奖项不同，是跳出体育界和全港所有学生一起竞逐的奖项，因此，绝对对自己平日的付出有著很大的鼓励，亦成为我日后继续前进的一大推动力。恭喜所有得奖的同学，希望你们都能以这个奖项为动力，继续努力，达成自己的目标和梦想。」

中大医科生的白凯文提到「香港杰出学生」提醒要保持谦虚、继续进步。资料图片
中大医科生的白凯文提到「香港杰出学生」提醒要保持谦虚、继续进步。资料图片

白凯文：杰出就是付出 提醒我用行动去影响身边的人

同样是香港女子100米栏青年纪录保持者（13秒87）、中大医科生的Chloe 认为「香港杰出学生」这个奖对自己意义重大，她说：「这个奖对我真的好有意义，是我在学业、课外活动及服务社会方面努力的一个步定；此奖给予我好大动力，提醒自己要保持谦虚、继续进步。」

「我亦好感恩，因为一路都有好多人支持同帮我，包括家人、师长、朋友。『杰出就是付出』这句说话都好启发到我，提醒我要继续带住热情，用行动去影响身边的人。」Chloe认为田径场上的奖项鼓励她不停挑战自己，而「香港杰出学生」就提醒她在生活同成长的路上，用自己的力量去影响其他人。

对于新一届的「香港杰出学生」得奖者，Chloe说：「恭喜你们！这个奖其实是一个新开始，希望你们保持初心，坚持做自己钟意的事，只要继续尽力，就一定可以用自己的方式去感染同影响身边的人，最紧要享受过程，珍惜一路遇到的每个人。」

记者：徐嘉华

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
21小时前
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
19小时前
北角抢巴士内地男报称患爱滋病 城巴车长纠缠间衣服染血送院检查
突发
5小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
21小时前
陈山聪夜场激吻混血美女画面流出 咀到忘形劲火辣 索女身份曝光竟是选美季军
陈山聪夜场激吻混血美女画面流出 咀到忘形劲火辣 索女身份曝光竟是选美季军
影视圈
14小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
4小时前
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
13小时前
Pickleball乱象︱奥海城天台匹克球场噪音劲 居民批每日13小时轰炸 业界驳：声浪未必大过打篮球
社会
3小时前
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
时事热话
20小时前
大家乐元宵限时优惠！鲍鱼花胶套餐减$15 配叉烧/小菜/白饭
大家乐元宵限时优惠！鲍鱼花胶套餐减$15 配叉烧/小菜/白饭
饮食
18小时前