专访｜「香港杰出学生」过来人给应届得奖者寄语 语重心长 一身受用

「香港杰出学生选举」自1985年首办至今经历39届，共嘉许超过1300名优秀学生，包括应届（2024-25）的10位同学，而历年获得这项殊荣的亦有不少知名的学生运动员，包括2009年的「背后」欧铠淳（Stephanie)，她鼓励各位「杰出学生」：「将来遇到难关时，记得这一刻的自己，继续相信自己。」

欧铠淳在学业及游泳都是尖子，她寄予应届得奖者要记住这份骄傲及初心。资料图片

现年33岁的Stephanie是奥运会「五朝元老」，是香港泳界第一人，仍活跃于泳坛的Stephanie当年获奖时正就读嘉诺撒圣心书院中四，对于成为「香港杰出学生」，Stephanie表示：「当年获颁杰出学生奖，觉得原来做运动员都可以突围而出得到一份肯定，这个奖在之后的日子提醒我努力是会被人见到的。」

「恭喜应届的得奖者，要记住这种骄傲同初心，将来遇到难关时，记得这一刻的自己，继续相信自己。」主项100米背泳的Stephanie今年的目标，是争取第5次出战9月名古屋亚运会。

值得一提，由青苗基金主办的「香港杰出学生选举」旨在发掘、表扬及培育具潜质及关心社会的学生，2022-2023年度有2位学体兼优的运动员学生得奖，包括跳远贾慧妍及跨栏白凯文（Chloe）。

香港女子青年跳远纪录保持者贾慧妍认为「香港杰出学生」这奖项是她继续前进的一大推动力。资料图片

贾慧妍：是我继续前进的一大动力

现时香港女子青年跳远纪录保持者（6米23）、就读于香港大学生物医学的贾慧妍，亦不忘勉励应届得奖者说：「这头衔对自己是莫大的认可，它跟一般在田径场上的奖项不同，是跳出体育界和全港所有学生一起竞逐的奖项，因此，绝对对自己平日的付出有著很大的鼓励，亦成为我日后继续前进的一大推动力。恭喜所有得奖的同学，希望你们都能以这个奖项为动力，继续努力，达成自己的目标和梦想。」

中大医科生的白凯文提到「香港杰出学生」提醒要保持谦虚、继续进步。资料图片

白凯文：杰出就是付出 提醒我用行动去影响身边的人

同样是香港女子100米栏青年纪录保持者（13秒87）、中大医科生的Chloe 认为「香港杰出学生」这个奖对自己意义重大，她说：「这个奖对我真的好有意义，是我在学业、课外活动及服务社会方面努力的一个步定；此奖给予我好大动力，提醒自己要保持谦虚、继续进步。」

「我亦好感恩，因为一路都有好多人支持同帮我，包括家人、师长、朋友。『杰出就是付出』这句说话都好启发到我，提醒我要继续带住热情，用行动去影响身边的人。」Chloe认为田径场上的奖项鼓励她不停挑战自己，而「香港杰出学生」就提醒她在生活同成长的路上，用自己的力量去影响其他人。

对于新一届的「香港杰出学生」得奖者，Chloe说：「恭喜你们！这个奖其实是一个新开始，希望你们保持初心，坚持做自己钟意的事，只要继续尽力，就一定可以用自己的方式去感染同影响身边的人，最紧要享受过程，珍惜一路遇到的每个人。」

记者：徐嘉华